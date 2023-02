Leichtathletik Ausrufezeichen der Küchler-Zwillinge an den nationalen Meisterschaften An den Schweizer Hallenmeisterschaften im Nachwuchs erobern Fabio und Danilo Küchler vom TSV Rothenburg einen ganzen Medaillensatz.

Fabio Küchler (links) gewinnt über 60 m Hürden, Bruder Danilo (rechts) wird Dritter. Bild: Hanspeter Roos (Magglingen, 25. Februar 2023)

Mit einem Freudenschrei endete die letzte Entscheidung der diesjährigen Schweizer Meisterschaft im Leichtathletik-Nachwuchs. Der Schrei kam von ­Danilo Küchler beim Überqueren der Ziellinie nach dem 400-m-Lauf. Er lief in Magglingen als Erster ins Ziel und sagte später: «Fast noch beflügelnder war die Zeit, die aufleuchtete.» 49,71 Sekunden. Erstmals überhaupt blieb der 18-Jährige unter der 50-Sekunden-Grenze. Und erstmals gewann er Hallen-Gold an Schweizer Meisterschaften, nachdem er im Freien schon mehrfach obenaus schwang.

Dass diese Klassezeit mit Rang 1 gekoppelt war, machte das Erlebnis für Danilo Küchler umso eindrücklicher: «Das Finalfeld war so ausgeglichen, da konnte ich mir nicht einmal der Medaille sicher sein.» Aber das Rennen stand unter einem ­guten Stern: Danilo Küchler lief über Bahn drei, was ihm gelegen kam. «Da habe ich jemanden vor mir, der mich zieht – und da kann ich mit meinen langen Beinen meinen Schritt besser entfalten als auf einer inneren Bahn.» Die Rechnung ging auf.

Ein Rennen, zwei Küchler-Medaillen

Ebenfalls zuoberst auf dem Podest stand Zwillingsbruder Fabio Küchler. Über 60 m Hürden setzte er sich souverän durch und gewann mit der Hallen-­Saisonbestmarke von 7,90 Sekunden. Er blieb aber ­kritisch: «Optimal glückte mir der Lauf leider nicht.» Der grossen ­Aggressivität wegen touchierte er die Hürden eins, zwei und fünf. Da gingen einige Hundertstel verloren. Im selben ­Rennen klassierte sich Danilo Küchler hinter Zehnkampf-Hoffnungsträger Andrin Huber (8,01) mit 8,06 Sekunden auf Rang 3 – und machte damit den ganzen Küchler-Medaillensatz komplett. «Dieser Saisonstart ist vielversprechend. Und ich sehe jetzt, woran ich zu arbeiten habe», sagte Fabio Küchler. Er sprach von «einem Meilenstein» im Hinblick auf die Outdoor-Saison. Während er sich im Hürdensprint und/oder im Mehrkampf Hoffnung auf die U20-EM-Limite macht, schielt Bruder Danilo auf die Limite über 400 m Hürden.

Die neue Dynamik und die vielerorts ausgezeichnete Arbeit in der Zentralschweizer Leichtathletik zeigten sich an diesen Titelkämpfen – zur Freude und zum berechtigten Stolz der Athletinnen und Athleten. Nicht weniger als sieben weitere Goldmedaillen waren es. Über 1000 m waren es gleich zwei Frauen, die siegten: Fabienne Müller vom STV Willisau bei den U20 und Fiona von Flüe vom TV Cham bei den U16. ­Beachtenswert war die Leistung der erst 15-jährigen von Flüe. In 2:49,75 Minuten realisierte sie eine persönliche Bestzeit. Von der Schweizer Allzeit-Best­marke von Delia Sclabas aus dem Jahr 2015 trennen sie nur noch 81 Hundertstel. Allerdings: Im Freien lief von Flüe letzten ­Sommer bereits eine Zeit von 2:46,33 Minuten. Das Überraschungsmoment über den Titelgewinn war somit bei Fabienne Müller grösser. Die 17-Jährige setzte sich dank ihrem mutigen Endspurt durch und staunte über den Rang wie die Zeit von 2:52,17 Minuten. Die U18-Schweizer-Meisterin vom vorletzten Jahr im Freien scheint bereit für den nächsten Schritt.

Doppeltes Gold für Drabik

Zwei Goldmedaillen für sich allein beanspruchte der 17-jährige Jan Drabik. Der sprungkräftige Athlet setzte sich im Hoch- (1,95 m) und im Dreisprung (13,78 m) durch. Im Stabhochsprung bei den U20 siegte Alexandra Stuck von der Hochwacht Zug mit 4,05 m, im Weitsprung derselben Kategorie Livia To­nazzi vom TV Brunnen mit 5,85 m. Als 60-m-Sprint-Siegerin bei den U18 profilierte sich Jil Steiner vom TSV Steinen in 7,70 Sekunden.