Basketball Guter Auftritt beim Tabellenzweiten: Swiss Central schnuppert in Vevey an Überraschung Swiss Central zeigt beim Tabellenzweiten Vevey eine gute Leistung – und verliert am Ende dennoch. Jetzt geht’s in die kurze aber dringend benötigte Weihnachtspause.

Swiss Central 35 Julian Roche Basketball NLS Maenner Swiss Central - Neuchatel Trainer Nadia Schaerli

Fans von Swiss Central Basketball erinnern sich ungern an den 2. Oktober 2022. An diesem Tag verlor SCB im Eröffnungsspiel gegen Vevey Riviera Basket gleich mit 57:102. Es war der brutale Auftakt in eine bisher schwierige Saison. Nach elf Runden steht Swiss Central mit nur einem Sieg am Tabellenende. Am Samstag nun fand in der traditionellen Waadtländer Heimspielstätte Galeries du Rivage das Rückspiel statt. Swiss Central verlor auch dieses Mal – doch der Auftritt war nicht zu vergleichen mit dem ersten Duell vom Oktober.

Obwohl sich Vevey von Anfang an einen kleinen Vorsprung erspielen konnte, gelang es Orlando Bär und seinem Team, dem Gegner über weite Strecken Paroli zu bieten. Die zweite Halbzeit entschied SCB zu seinen Gunsten – und zu Beginn des Schlussviertels kamen die Gäste gar bis auf drei Punkte ran. «Wir haben hart verteidigt und mit Leidenschaft gespielt», so die Bilanz von SCB-Coach Orlando Bär. «Alles in allem war das eine solide und positive Leistung. Leider war es am Ende wieder der eine oder andere Ballverlust zu viel.» Und weil auch das Schiedsrichter-Glück am Samstag definitiv nicht auf Seiten der Gäste lag, reichte es gegen Tabellenzweiten nicht zum Überraschungserfolg.

Die dritte Auswärtspartie in zehn Tagen

Das Spiel in Vevey war für SCB die dritte Auswärtspartie in den vergangenen zehn Tagen. «Es waren und sind keine einfachen Wochen», so Orlando Bär, der durchblicken lässt, dass SCB nicht nur auf dem Feld, sondern auch hinter den Kulissen mit Herausforderungen zu kämpfen hat. «Umso mehr hätte uns ein Sieg in Vevey gut getan.» Letztlich bleibe aber das positive Gefühl, gegen Vevey einen Schritt nach vorne getan zu haben: «Auf dieser Leistung können wir aufbauen.» Nun geht es für Bär und seine Mannschaft jedoch zuerst in die Weihnachtspause. «Die aktuelle Saison ist mental sehr anstrengend», so Orlando Bär «Der kurze Unterbruch wird uns deshalb allen guttun.»

Am 4. Januar geht es für Swiss Central bereits weiter. Dann begrüssen Orlando Bär und Co. kein geringeres Team als den aktuellen Schweizermeister Fribourg in der Staffeln. Der Titelverteidiger hat am Samstag den BBC Monthey gleich mit 91:44 aus der Halle gefegt.

SBL, 12. Runde, Galerie du Rivage. Zuschauer: 550

Swiss Central – Vevey Riviera Basket 83:75 (50:38)

SCB: Lamar 20, Shreiner 5, Birboutsakis, Mitrovic, Schommer 7, Jusovic 3, Fuchs 5, Obim 5, Leemans 13, Schärer 4, Roche 13. – Coach: Bär / Krivokapic.