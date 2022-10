Basketball Swiss Central Basket löst Vertrag mit Branislav Kostic auf Der 28-Jährige steht den Zentralschweizern per sofort nicht mehr zur Verfügung. Swiss Central will die Lücke auf der Spielmacherposition möglichst bald schliessen.

Nicht zufriedenstellende Leistungen: Branislav Kostic. Bild:PD

Swiss Central Basketball und Spielmacher Branislav Kostic haben den bis zum Sommer 2023 laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 28-jährige Basler wechselte zu Beginn der Saison von den Starwings Regio Basel zu Swiss Central. In drei Spielen für SCB erzielte Kostic in 19 Minuten 1,7 Punkte und 2,3 Assists pro Partie. «Die bisherigen Leistungen waren sowohl für Branislav als auch für uns als Club nicht zufriedenstellend», erklärt SCB-Präsident Thomas Müller. «Die Trennung, die auf Wunsch von Brainslav erfolgt, ist für beide Parteien die beste Lösung.»

Kostic steht Swiss Central ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Damit besteht bei SCB eine Lücke auf der Spielmacherposition. Die sportliche Führung und der SCB-Vorstand sind sich einig, dass der Abgang von Branislav Kostic so bald wie möglich kompensiert werden soll. «Wir sind derzeit daran, verschiedene Optionen zu prüfen», sagt Thomas Müller.