Basketball Swiss Central empfängt nicht nur Boncourt, sondern auch die im Cup siegreichen Rollstuhlbasketballer Man kann es drehen und wenden, wie man will: Aus sportlicher Sicht geht es für Swiss Central Basketball derzeit nur noch um Ergebniskosmetik.

Rajko Krivokapic, Coach von Swiss Central, kann die letzten Spiele ohne Druck angehen. Bild: Salvatore Di Nolfi/ Keystone

Die Playoffs sind mittlerweile selbst rechnerisch nicht mehr erreichbar – und weil es in der Swiss Basketball League auch in dieser Saison keinen Absteiger geben wird, kann der Tabellenletzte die verbleibenden sechs Meisterschaftsspiele ganz ohne Druck in Angriff nehmen. Vielleicht kommt den Zentralschweizern dieser Umstand ja bereits am Mittwoch gegen Boncourt (19.30 Uhr, Staffeln) zugute. Die Vorzeichen stehen zumindest nicht schlecht: Erstens konnte Swiss Central die Jurassier in dieser Saison schon einmal bezwingen; am 22. Oktober 2022 mit 78:74. Und zweitens überzeugten der neue Coach Rajko Krivokapić und sein Team zuletzt wiederholt mit guten Auftritten. Gegen die Zentralschweizer spricht hingegen, dass sie gegen Boncourt wie auch in den darauffolgenden Partien gegen Fribourg und Lugano auf Dylan Schommer verzichten müssen. Der sprungkräftige Innenspieler fehlt aus privaten Gründen. Darüber hinaus ist auch der Einsatz von Joël Fuchs fraglich. Der Flügelspieler verpasste die letzten Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung.

Cupfinalisten werden geehrt

Grund zu feiern gibt es am Mittwochabend in der Staffeln-Halle aber so oder so: In der Halbzeit werden gleich zwei Cupfinalisten geehrt. Während die U18 von Swiss Central am Sonntag das Finalspiel gegen die Morges-Saint-Prex Red Devils verloren, holten sich die Pilatus Dragons abermals den Cup-Pokal. Die Rollstuhlbasketballer aus Nottwil, die im Finale in Fribourg die Rolling Rebels aus St. Gallen mit 64:48 bezwangen, werden mit einer Delegation sowie dem Cup-Pokal in Reussbühl erwartet.