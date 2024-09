Basketball Swiss Central steigt freiwillig aus der höchsten Liga ab Rückzug aus der höchsten Liga, Fokus auf den Nachwuchs: So lautet die Devise von Swiss Central nach dem freiwilligen Abgang aus der Swiss Basketball League.

«Swiss Central stellt die Weichen für eine nachhaltige Zukunft.» So beginnt die Mitteilung, die der Zentralschweizer Basketballverein am Freitagmittag auf seiner Website publizierte. Und diese Weichenstellung hat einen bedeutsamen Entscheid zur Folge: «Nach langem Abwägen hat sich der Vorstand dazu entschieden, sich freiwillig aus der Swiss Basketball League (SBL) zurückzuziehen», heisst es weiter.

Der ehemalige Trainer Orlando Bär kehrt als neuer Stützpunktleiter zu Swiss Central zurück. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. 9. 2020)

Die Nachricht über den zweiten freiwilligen Abstieg innert dreier Jahre kommt nicht ganz überraschend. SCB lief vergangene Saison personell und auch finanziell am Zahnfleisch. Zuversichtlich stimmte zwar, dass die Staffelnhalle trotz sportlichem Misserfolg (Rang 11) stets gut gefüllt war – doch genützt hat es letztlich wenig. «Uns fehlen nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch die nötigen Spieler für eine weitere Saison in der SBL», spricht SCB-Präsident Thomas Müller Klartext. Die Konsequenz: In der kommenden Spielzeit tritt SCB mit mehrheitlich eigenen Nachwuchsspielern in der NLB an.

SBL-Team verschlang zu viele Ressourcen

«Die Jugendförderung hat für den Zentralschweizer Basketballstützpunkt höchste Priorität», sagt Müller. «In den vergangenen Jahren wurde dieser Fokus etwas vernachlässigt.» Als Hauptgrund dafür nennt Müller das SBL-Team, das einen Grossteil der Ressourcen in Anspruch nahm. «Leider reichen die vorhandenen Mittel nicht aus, um ein konkurrenzfähiges Team in der höchsten Liga zu stellen und zugleich den Nachwuchs wunschgemäss zu fördern.»

Trotz des freiwilligen Abstiegs will SCB-Präsident Thomas Müller den Kopf nicht in den Sand stecken. «So bedauerlich der gefällte Entscheid ist, so klar ist es, wohin unsere Reise führen soll», betont Müller. «Wir wollen uns fortan noch stärker auf unsere Kernkompetenzen als Stützpunkt fokussieren.»

Als neuen Stützpunktleiter und Nachwuchschef verpflichtete der Club Orlando Bär – und damit jenen Mann, der erst im vergangenen Februar als Cheftrainer der 1. Mannschaft entlassen wurde. «Orlando ist bestens vernetzt; regional durch seine Arbeit mit unseren Stammvereinen, schweizweit mit anderen Clubs sowie mit allen zuständigen Verbänden», erläutert Thomas Müller.

Geschäftsführung wird professionalisiert

Da Bär zudem kurz vor dem Abschluss seiner «Swiss Olympic»-Trainerausbildung stehe, handle es sich um die ideale Besetzung als Stützpunktleiter. Die einheimischen Talente sollen nicht zuletzt in der neuen NLB-Mannschaft wertvolle Erfahrungen und Spielpraxis sammeln können. «Wir sind überzeugt, dass diese junge Equipe das Potenzial hat, in der NLB vorne mitzuspielen und das Zentralschweizer Publikum mit attraktivem Basketballsport zu begeistern.»

Darüber hinaus soll sich SCB auch strukturell weiterentwickeln: «Rein ehrenamtliches Personal reicht nicht mehr aus, um den zunehmenden administrativen und organisatorischen Anforderungen des Verbandes und der Behörden gerecht zu werden», betont Thomas Müller.

Zurzeit laufe deshalb ein Evaluierungsverfahren für die Einstellung einer neuen Geschäftsführerin respektive eines neuen Geschäftsführers. «Mit diesem Schritt bekennen wir uns klar zu einer professionellen und nachhaltigen Zukunft», so Müller. Für den Präsidenten steht zudem heute schon fest: «Swiss Central will und wird wieder in die SBL zurückkehren – dann aber als gestärkter Verein, finanziell stabil und wieder mit möglichst vielen eigenen Spieler.»