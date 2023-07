Beach Soccer Beach Kings in Rücklage, aber noch voller Hoffnung Die Beach-Soccer-Frauen aus Emmen organisierten das Heimturnier und träumen weiter vom Meistertitel.

Sara Steger von den Beach Kings Emmen (graues Trikot) setzt sich gegen die Spielerinnen der Havana Shots Aargau durch. Bild: Michael Wyss (Emmen, 23. 7. 2023)

«Wir wollen in die Playoffs, sprich unter die Top-4»», zeigte sich Spielertrainerin Melanie Fritzsche (36) kürzlich optimistisch gestimmt. Dieses Ziel wurde dann auch erreicht. Die Beach Kings Emmen, das einzige Team aus der Zentralschweiz, welches in der Swiss Beach Soccer League (SBSL) spielt, beendete am Samstag beim Heimturnier in der Mooshüsli-Beacharena in Emmen die Qualifikation auf dem vierten Tabellenrang (6 Spiele, 9 Punkte), welcher zugleich die Halbfinal-Qualifikation bedeutete. «Das erste Etappenziel haben wir erreicht, nun träumen wir vom Final. Möglich ist alles, wir wollen uns im ersten Spiel im Halbfinal (Hin- und Rückspiel) eine gute Ausgangslage schaffen, sprich einen Sieg einfahren», so eine kämpferische Fritzsche vor dem sonntäglichen Duell mit dem souveränen Qualifikationssieger BSC Havana Shots Aargau Damen.

Vor heimischer Kulisse (rund 100 Fans) setzte es für die Beach Kings Emmen dann allerdings eine klare 4:9-Niederlage (2:3; 0:2; 2:4) ab. «Wir steigerten uns zur Qualifikation, wo wir eine 1:9-Schlappe kassierten. Heute hatten wir unsere Möglichkeiten, und während zweier Drittel waren wir dabei.» Diese Meinung teilt auch die 39-jährige Kingsspielerin Sara Steger aus der Stadt Luzern: «Das Resultat täuscht, wir konnten lange Zeit mit dem Gegner mithalten. Wir müssen in der Offensive noch mehr Akzente setzen und effizienter werden, dann ist weiterhin alles möglich».

Neuer Modus lässt die Beachkings weiter träumen

Der neue Modus (erstmals mit Hin- und Rückspiel bei den Frauen) lässt das Team von Manager Jean Wicki (50) so oder so vom Final träumen, denn die Kanterniederlage hat keine Auswirkung auf das Rückspiel. «Es zählen nur Siege, nicht die Höhe der Ergebnisse ist entscheidend. Ein Sieg genügt, dann kommt es zur Verlängerung. Wir werden im Rückspiel wieder aus dem Vollen schöpfen können. Heute fehlten doch einige Spielerinnen. Wir kommen zurück und werden den Aargauerinnen das Leben so schwer wie möglich machen. Auf dem Papier sind wir nun der krasse Aussenseiter, das kann uns sehr gefährlich machen.»

Das Heimturnier in der Mooshüsli-Beacharena in Emmen bot an diesem Wochenende spannenden und attraktiven Beachfussball. Wicki: «Die zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in den Genuss von Beachfussball vom Feinsten. Unser Heimturnier wird in der Szene sehr geschätzt, die Infrastruktur stimmt. Es ist alles sehr familiär bei uns und überschaubar. Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren uns, das Heimturnier durchzuführen.» Wicki betont weiter: «Das Sportamt Emmen unterstützt uns, der Austausch stimmt und wir spüren viel Goodwill von der Gemeinde Emmen. Das schätzen wir.»

Vor zehn Jahren gelang der grosse Coup

Das Rückspiel findet am Samstag (15.30 Uhr) in Aarau statt. Am Sonntag wird das Spiel um Rang 3 (11.30Uhr) und das Final (15.30Uhr) ebenfalls in Aarau ausgetragen. Übrigens: genau zehn Jahre ist es her, als die Beach Kings Emmen ihren grössten Erfolg in der Vereins­geschichte feierten: 2013, nur ein Jahr nach der Vereinsgründung, wurden sie Schweizer Meister, und in der jüngsten Vergangenheit holten sie zweimal Silber. «Es wäre wieder einmal an der Zeit, den Kübel in die Zentralschweiz zu holen», lacht Wicki.