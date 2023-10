«Begeistert!!! 🤩» Skistar Wendy Holdener bejubelt Surf-Trick wie einen Weltcupsieg Wendy Holdener ist nicht nur eine begnadete Skifahrerin, sondern auch eine begeisterte Surferin. Kürzlich hatte sie auch im Wasser besonderen Erfolg .

Wendy Holdener bejubelt einen Surf-Trick auf einer künstlichen welle in Zürich. Wendy Holdener / Instgram

Wendy Holdener hat im Oktober, wenige Wochen vor dem ersten Skiweltcup-Rennen, «Sommergefühle», wie sie auf ihrem Instagram-Kanal schreibt. Kürzlich zog sie ein Surfbrett den Skilatten vor, um damit in Zürich ein bisschen zu surfen; im «Gerolds Garten» hat es eine künstlich erzeugte Welle. Und Wendy Wellenreiterin hat Spass im Wasser– und auch Erfolg: «Ich stand meinen ersten Trick. «Begeistert!!! 🤩», schreibt sie. Und die Schwyzerin jubelte im Wasser fast wie nach einem Sieg auf Schnee:

Wendy Holdener zieht es immer wieder in die Wellen, gerne geniesst sie ihre Freizeit auf einem Brett im Wasser, wie ihr Insta-Profil zeigt:

Der Skiweltcup für die Rennfahrerinnen beginnt am 28. November in Sölden mit einem Riesenslalom. Hoffentlich sehen wir dann auch wieder so schöne Jubel-Bilder. (mme)