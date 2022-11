Biathlon Die neue Zuversicht von Lena Häcki Die Engelberger Biathletin Lena Häcki steigt in Finnland in den neuen Weltcup-Winter ein – unter veränderten Vorzeichen.

Da ist jener private Schritt, der die Spitzensportlerin geprägt hat: die Heirat mit ihrem langjährigen Partner, dem Deutschen Biathleten Marco Gross. «Das fühlt sich noch immer an wie im siebten Himmel», sagt Lena Häcki zum grossen Tag Anfang Juli.

Und da ist jener mutige Schritt der Vorzeigesportlerin vom letzten Frühling. Nach der Saison wagte sie sich mit einem Tabuthema an die Öffentlichkeit. Mit dieser Zeitung sprach sie über ihre Essstörungen. Bewusst hatte sie den Termin gewählt, um Unruhe zu vermeiden. Die Reaktionen konnte sie nicht voraussehen. Aber sie waren durchweg erfreulich. «Mir fiel ein Stein vom Herz», sagt Lena Häcki heute. Vom «positiven Effekt» kann sie noch immer zehren. Und offen kommuniziert sie, dass «dieses Problem noch nicht gelöst ist», sie sich weiterhin in therapeutischer Behandlung befindet, dass sie sich aber «auf einem guten Weg» sieht.

Auch sportlich läuft’s für die 27-Jährige rund. Der Sommer verlief nicht nur privat erfreulich. Nachdem sie den die Olympiasaison analysiert hatte – eine Saison auf ansprechendem Niveau, aber «ohne Ausreisser nach oben» –, widmete sie sich in ihr bekannten Biathlon-Destinationen Lenz/Lantsch, Oberhof, Ruhpolding, Hochfilzen und Engelberg effizient ihrer Sportart: mit (Lang-)Lauf-spezifischen Einheiten inklusive Schiesstraining und den beiden Sparten kombiniert.

Und sie schätzte nicht zuletzt die veränderte Dynamik im Team: durch die Rücktritte der langjährigen Leistungsträgerin Selina Gasparin bei den Frauen und Benjamin Weger bei den Männern. «Etwas ganz anderes» sei dies als im letzten Winter, als sich jede mit ihren individuellen Problemen konfrontiert gesehen hatte. Jetzt ist die Situation ausgesprochen. Ihr ist der Ehrgeiz der Teamkolleginnen auf eine neue Art zugutegekommen. Sie begründet: «Ich bin im Sommer nie zu erstklassigen Leistungen fähig, ich bin keine Trainingsweltmeisterin.» Die Konsequenz: Bronze an der Sommer-Biathlon-WM.

Zusätzlich angespornt sieht sich Lena Häcki durch einen personellen Zuzug im Trainerteam: Kein Einaste. Der Este kam vor zweieinhalb Jahren für die Langläufer um Dario Cologna in die Schweiz. Nach dem Rücktritt des Vierfach-Olympiasiegers arbeitet er zukünftig auch für die Biathletinnen und Biathleten. Lena Häcki schätzt ihn: «Kein bringt Energie und Know-how in unseren Trainingsalltag hinein.» Und sie liefert ein Bild: «Kein ist überall, und in den Trainings läuft er mit und bringt seine Inputs sogleich an.» Das weiss sie zu würdigen: «Unsere technische Betreuung war noch nie so gut, und aus meiner Sicht ist das gerade in Kombination mit dem Schiessen das A und O in unserem Sport.»

Die Weltmeisterschaften vom Februar in Oberhof sind der Höhepunkt des kommenden Biathlon-Winters. Auf diesen Zeitpunkt zielt die Formsteuerung. Das erklärt auch, dass sie sagt: «Ich habe nicht den Anspruch, mich gleich von Beginn an in Topform zu präsentieren.»

Dennoch wünscht sich Lena Häcki ansprechende Ergebnisse. Die Selektionsbedingungen für die WM will sie rasch abhaken können (eine Top-15- oder zwei Top-25-Rangierungen im Weltcup). «So könnte ich die Sicherheit zurückgewinnen und dann über die Rennen meine Form aufbauen», sagt sie.

Und danach in Richtung Top-Ten-Ränge oder gar in Richtung Podestplatzierungen blicken.