Beachvolleyball Wieder ein Spitzenresultat: Das Duo Brunner/Hüberli verpasst das Podest nur knapp Der Beachvolleyball-Tross machte beim Elite-16-Turnier im tschechischen Ostrava Halt, mit einer erneut starken Leistung der beiden Zentralschweizerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli. Sie übersprangen die Hürde Achtelfinal und setzten sich im Viertelfinal mit 21:18, 21:15 gegen die Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Cheng durch.

Nina Brunner (vorne) und ihre Partnerin Tanja Hüberli erreichen in Tschechien den Kleinen Final. Bild: Michael Schwartz/Keystone

Im Halbfinal warteten die Weltmeisterinnen und späteren Turniersiegerinnen Ana Patricia/Duda (BRA). Den ersten Satz entschieden die Zugerin und die Schwyzerin mit 21:18 für sich, mussten aber die beiden anderen Sets mit 11:21 und 12:15 verloren geben. Im kleinen Final bekamen es Brunner/Hüberli mit dem kanadischen Duo Melissa/Brandie zu tun, gegen welches sie das Auftaktspiel verloren – am Ende mussten sie mit einer 0:2-Niederlage (16:21, 14:21) vom Platz. Im Schlussklassement ist das Schweizer Duo auf dem starken vierten Rang zu finden und kann somit ein weiteres Topresultat auf der Pro Beach Tour verbuchen.

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder schafften den Sprung in die Viertelfinals. Gegen die späteren Finalistinnen Terese Cannon/Sarah Sponcil (USA) mussten sie sich aber mit 16:21, 14:21 geschlagen geben und sind im Schlussklassement ex aequo auf Rang 5 klassiert.

Esmée Böbner aus Hasle und Zoé Vergé-Dépré mussten durch die Qualifikation und verloren in der zweiten Runde. Es resultierte Platz 17. Die beiden Beachvolleyballerinnen können aber für sich in Anspruch nehmen, zusammen mit Menia Bentele und Anna Lutz in Bratislava kürzlich für die Schweiz am CEV Beach Volley Nations Cup den Sieg geholt zu haben – was den Einzug ins Finalturnier 2023 bedeutet. (T.B.).