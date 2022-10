Handball Sportlich erfolgreich, doch der BSV Stans entlässt Trainer Ralf Stojan Vier Spiele, sechs Punkte, Tabellenplatz vier: Der BSV Stans ist stark in die neue NLB-Saison gestartet, trotzdem zieht er an der Seitenlinie die Reissleine.

Ralf Stojan ist nicht mehr länger in Stans. Bild: Philipp Schmidli

Ralf Stojan, im zweiten Jahr im Amt, ist letzte Woche als Trainer der Nidwaldner freigestellt worden – mit mageren vier Sätzen wurde der 46-jährige Deutsche in der Medienmitteilung verabschiedet.

Was ist passiert? Beide Seiten haben über die Hintergründe Stillschweigen vereinbart.

«Den Knatsch, den grosse Klubs nach solchen Trennungen haben, wollen wir hier nicht»,

stellt Philipp Bühlmann, der Präsident des BSV Stans, klar.

Von aussen betrachtet, überrascht der frühe Zeitpunkt der Trennung, aus dem Umfeld ist indes zu vernehmen, dass die Zusammenarbeit von Trainer und Spielern nicht wunschgemäss funktioniert hat. Für Ralf Stojan ist es bereits der zweite vorzeitige Abschied aus Stans, im Februar 2017 musste er als Chefcoach der SPL-1-Frauen gehen, damals ebenfalls in seiner zweiten Saison. Die aktuellen Resultate sprechen jedenfalls für ihn. Auf den ansprechenden siebten Platz der Vorsaison folgte ein starker Auftakt in die laufende Spielzeit, nach vier Spieltagen sind die Nidwaldner in der Tabelle nach Verlustpunkten sogar gleichauf mit Leader und QHL-Absteiger Chênois Genève.

Ärger über Gemeinde

Wer Stojan ersetzt, ist offen, der neue Sportchef Mario Christen ist bei der Suche federführend. «Wir möchten eine langfristige Lösung, jemand, der für frischen und schnellen Handball sorgen wird», sagt Präsident Bühlmann.

Am letzten Freitag, in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups, teilten sich interimistisch die Nachwuchstrainer Michael Müller und Norbert Kuster, Assistenztrainer Roland Knabl und der frühere Captain Roger Scherer das Coaching. Für Unmut sorgte dabei die Gemeindeverwaltung, die dem BSV keine Ausnahmebewilligung für eine Verlängerung der Hallenzeit gewährte. So mussten die rund 250 Fans gleich nach dem 37:32-Sieg gegen Birsfelden hinauskomplimentiert werden.

Schockmoment im Spiel gegen Stäfa

Entwarnung gibt es derweil bei Janis Lang. Der Stanser Flügelspieler sorgte im Heimspiel vom 1. Oktober gegen Stäfa für einen Schockmoment in der Eichlihalle. Bei einem Torabschluss kollidierte er mit dem gegnerischen Goalie, verlor vorübergehend das Bewusstsein und musste vom Rettungsdienst ins Spital überführt werden – das Spiel wurde nach wenigen Minuten abgebrochen und wird neu angesetzt. Aufgrund einer schweren Hirnerschütterung wird Lang monatelang ausfallen, weitere Verletzungen hat er sich aber nicht zugezogen.

Auch Flavio Gnos (Kreuzbandriss) ist vorderhand nicht mehr verfügbar.