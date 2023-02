Jetzt macht Buochs WM-Party Odis Grossvater überwältigt: «Ich habe Lärm gemacht und geschrien» Marco Odermatt hat es geschafft: Er ist Weltmeister in der Abfahrt. In seiner Heimatgemeinde ist die Freude riesig – allen voran bei seinem Grossvater. Und am Abend steigt in Buochs eine Spontanparty.

Buochs feiert seinen Goldjungen Marco Odermatt. Quelle: PilatusToday

«Ich hatte noch nie solche Emotionen wie jetzt», sagte Marco Odermatt nach seinem grossen Sieg an der Ski-WM in der Abfahrt. Nicht nur bei Odermatt ist die Freude gross. Auch in seiner Heimat in Buochs wird gefeiert – allen voran sein Grossvater Alois Murer. Per Zufall traf ihn Pilatus Today bei der Holzkonstruktion, die extra für Marco Odermatt errichtet wurde. «Ich bin riesig stolz. Ich habe Lärm gemacht und geschrien, als er gewann. Das hat man wohl weit gehört.» Alois Murer hatte nach der Fahrt seines Enkels Tränen in den Augen, erzählt er gegenüber Pilatus Today und Tele 1 weiter.

Alois Murer freut sich riesig über den Sieg seines Enkels Marco Odermatt. Quelle: PilatusToday

Neben Odermatts Grossvater sind auch viele weitere Dorfbewohner sehr stolz auf ihr Aushängeschild im Skisport. An der Holzkonstruktion in Buochs sammelten sich die Menschen am Nachmittag, um zu sehen, ob die Goldmedaille bereits vom zuständigen Schreiner montiert wurde. «Nach dem Rennen, als wir gesehen haben, wie viel er vorgelegt hatte, haben wir sofort die Schweizer Fahne auf den Balkon gehängt», sagt Odermatt-Fan Werni Mathis.

Die Holzkonstruktion in Buochs hat der Schreiner Stefan Barmettler gebaut. Immer wenn Marco Odermatt einen Sieg holt, wird eine weitere Tafel angehängt. Auch heute ist Barmettler wieder schnell vor Ort gewesen und hat die Konstruktion mit dem ersten Weltmeistertitel des 25-Jährigen ergänzt. «Ich habe nicht damit gerechnet. Aber nach seiner Fahrt bin ich sofort in die Schreinerei gegangen», erzählt der Schreiner stolz.

Das Feiern des ersten Weltmeistertitels von Odermatt geht am Sonntagabend weiter. Spontan hat die Gemeinde Buochs eine Party auf die Beine gestellt. Diese beginnt um 19.30 Uhr im Restaurant Sternen.