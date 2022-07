Berglauf Selina Burchs Jagd auf weitere Titel ist vorerst beendet Selina Burch aus Giswil wird am Vogellisi-Berglauf Zweite. Auch die Ufhuserin Flavia Stutz schafft es als Dritte auf das Podest.

12,64 Kilometer, garniert mit 928 Meter Steigung und 228 Meter Gefälle forderten an der Schweizer Berglauf-Meisterschaft in Adelboden die Teilnehmenden. Und eine drückende Hitze. Selina Burch ignorierte diese – obwohl sie weiss: «Hohe Temperaturen sind mir zuwider und hindern mich an einer Topleistung.» Und sie negierte auch «die nicht so guten Beine». Die 25-Jährige aus Giswil legte los wie keine Widersacherin. Sie lag sofort in Führung. Ihr schwebte ein Start-Ziel-Sieg vor.

Selina Burch legt eine beeindruckende Berglauf-Saison hin. Bild: Urs Hanhart

Die Rechnung ging nicht auf. Mit Simone Troxler folgte ihr eine Widersacherin. «Zwischen den Kilometern vier bis zwölf leistete ich Widerstand und verteidigte die Führung», blickt Burch zurück. Den Schlussangriff der Bernerin vermochte sie aber nicht zu kontern:

«Die Kraft fehlte, ich hatte nichts mehr übrig.»

Acht Sekunden fehlten nach 1:05:56 Wettkampfstunden zum Triumph. Ihr Vorsprung auf die Luzernerin Flavia Stutz, die schliesslich Dritte wurde, betrug 43 Sekunden. «Bitter», sagte sie, «dieser Berglauf-Titel war eines meiner Hauptziele für diesen Sommer.»

Und zusätzlich ärgerlich: Schon zwei Wochen zuvor war es ihr ähnlich ergangen. Am ersten persönlich so definierten Sommerhöhepunkt scheiterte sie auf ganz ähnliche Weise. Es handelte sich um das Fixed-42-Weltmeisterschafts-Rennen in Berlin über die Marathon-Distanz. Fixed-42? Der Name leitet sich aus dem englischen Namen Fixed gear ab und bedeutet, dass im Starrlauf und auf Bahnvelos ohne Bremsen gefahren wird. Kurz vor dem Ziel des abgesperrten Marathon-Kurses mitten durch Berlin sah sie ihre Soloflucht beendet. Auch das war ein bitterer Augenblick. Rang sechs blieb statt des Sieges. Der eigenen Enttäuschung stellte sie entgegen: «So kann ich mich immerhin noch steigern.» Diese Aussage lässt sich nun auch auf den Berglauf übertragen.

Klar aber wird dabei: Selina Burch ist eine exzellente Ausdauersportlerin, die das Spezielle sucht. Es bieten sich ihr einzigartige Möglichkeiten. Bereits im März hatte sie die Laufspezialistinnen irritiert. An den Schweizer-Cross-Meisterschaften lief sie im Langcross auf Platz drei – und kaum jemand hatte sie auf der Rechnung. Etwas anders war es jüngst in der Serie um den Innerschweizer Berglauf-Cup. Burch dominierte den Rütlischwur-Gedenklauf, den Haldi-Berglauf und den Berglauf auf die Bannalp. Ebenso gewann sie den Blüemlisalp-Berglauf – und stellte fest:

«Ich kann auch über lange Lauf-Distanzen meine Leistung erbringen.»

Dieser verfügte über 16,1 km, garniert mit einer satten Zahl an Höhenmetern. Noch nie zuvor hatte sie eine solche Distanz wettkampfmässig unter die Füsse genommen.

WM in Thailand wird ein Thema

Der Sport spielt im Leben von Selina Burch eine zentrale Rolle. Sie studierte Gesundheitswissenschaft und Technologie mit Schwerpunkt Bewegungswissenschaft und Sport und arbeitet jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule im Bereich Gesundheit. Und durch das jüngste Resultat hat sich für sie trotz des verlorenen Endspurts eine neue Perspektive aufgetan: die ersten Berglauf- und Trail-Weltmeisterschaften in Chiang Mai (Thailand). Der Schweizer Berglauf-Nationaltrainer Thomas Hürzeler hatte Selina Burch im Ziel von Adelboden darauf angesprochen. Dadurch könnte sie eine unverhoffte und willkommene Verstärkung für die Schweizer Equipe sein. Für Selina Burch lässt sich noch nicht zu einer Entscheidung drängen und meint: «Das wäre eine spannende Überlegung.»