Langlauf Saisonauftakt verschoben: Der Bürer Langlauf ist abgesagt Der Bürer Langlauf kann in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. In Realp liegt zu wenig Schnee, um eine brauchbare Loipe hinzukriegen.

Die letztjährige Tagessiegerin Zoe Williams aus Kanada. Bild: Urs Hanhart

Der Bürer Langlauf kann in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. In Realp liegt zu wenig Schnee, um eine brauchbare Loipe hinzukriegen. Zunächst sah es nach einer Punktlandung aus: Anfangs dieser Woche fiel im Urserental endlich der lang ersehnte Schnee. Damit schien die Durchführung der 53. Auflage des Bürer Langlaufs am kommenden Sonntag gesichert. Doch «Frau Holle» zeigte sich zu knausrig. In Realp hatte die weisse Pracht nur eine Höhe von knapp 20 Zentimetern. «Es war nicht möglich, damit eine wettkampftaugliche Loipe herzurichten. Die Unterlage ist zu dünn dafür», erklärt Roland Bösch, Pressechef beim Bürer Langlauf, und ergänzt:

«Deshalb sahen wir uns gezwungen, den Wettkampf abzusagen, zumal in den nächsten Tag im Urner Oberland nicht mit genügend Schneezuwachs gerechnet wird.»

Der diesbezügliche Entscheid wurde am Donnerstag getroffen. Als Alternative zog das von Christof Gerig präsidierte OK vom SC Büren-Oberdorf eine Verlegung nach Unterschächen in Erwägung. Dort konnte im Gegensatz zu Realp Kunstschnee produziert werden. Das Ganze wurde jedoch wieder verworfen, weil die Zeit zum Umdisponieren zu knapp gewesen wäre. Nun erfolgt der Start zum ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup voraussichtlich am 17. Dezember beim 45. Weihnachtslanglauf in Unterschächen. Diese Rennserie umfasst jetzt noch neun Wettkämpfe. Das regionale Highlight sind die ZSSV-Meisterschaften, die am 7. Januar in Engelberg ausgetragen werden. Abgeschlossen wird der regionale Langlaufcup am 8. April 2023 mit dem Langis-Sprint.

Vierte Absage seit der Verlegung nach Realp

Die Schneesituation beschäftigt das OK des traditionell in klassischer Technik gelaufenen ersten Saisonrennens in der Region von Jahr zu Jahr. Unter anderem aus diesem Grund erfolgte 2001 der Wechsel des Veranstaltungsorts von der Gerschnialp oberhalb von Engelberg nach Realp zuhinterst im Urserental. Dieser Schritt bewährte sich, denn in den letzten 21 Jahren musste die Veranstaltung nur vier Mal abgesagt werden – 2006, 2016 und 2022 infolge Schneemangels und 2020 wegen der Coronapandemie.