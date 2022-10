Tennis Andrin Casanova feiert in Thailand seinen grössten Erfolg Beim internationalen Grade-2-Turnier in Nonthaburi (Thailand) triumphierte der 18-jährige Weggiser Andrin Casanova (ITF 136) gleich in beiden Konkurrenzen.

Andrin Casanova. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

Im Einzel bezwang er den Inder Aryan Shah (ITF 101) eindrucksvoll mit 6:1, 6:1, nachdem er sich vor einer Woche in Sarawak (Malaysia) ebenfalls im Final dem gleichen Gegner noch 4:6, 4:6 geschlagen geben musste. Damit durfte Casanova, die Nummer 4 der Zentralschweiz und Nummer 49 der Schweiz, den grössten Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern. Zuvor hatte er im letzten Jahr in Heidveld (Belgien) das Grade-4-Turnier für sich entschieden. In der Weltrangliste wird er nach diesem Coup über 50 Plätze gutmachen und zum ersten Mal in die Top 100 vorstiessen.

Im Doppel bezwang der Luzerner zusammen mit dem Australier Charlie Camus das chinesische Duo Hongyu/Zhang mit 6:3, 7:5 und realisierte seinen vierten Titelgewinn, bereits den dritten in diesem Jahr.

Die Vorfreude auf den Profi-Einstieg

«Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen in Asien», sagte Casanova. «Ich machte unvergessliche Erfahrungen und konnte diese mit dem Doppelsieg noch um einiges unvergesslicher machen. Ich werde jetzt zwei bis drei Wochen zu Hause sein, bis ich dann wahrscheinlich nach Florida reise, um dort meine Juniorenkarriere zu beenden.» Im nächsten Jahr beginnt dann für Casanova das Leben als Jungprofi, auf das er sich schon jetzt freut. Eines steht fest: Die Formkurve für den Einstieg bei den Erwachsenen stimmt.