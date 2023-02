Tennis Andrin Casanova und Tina Nadine Smith überzeugen Beim 60000-Dollar-Turnier in Burnie (Australien) kam Tina Nadine Smith (WTA 646) in den Genuss einer Wildcard für das Haupttableau.

Die schweizerisch-australische Doppelbürgerin nutzte ihre Chance: Die 20-jährige Meggerin bezwang in der Startrunde die als Nummer 8 gesetzte und in der Weltrangliste um 364 Positionen besser klassierte Japanerin Himeno Sakatsume mit 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. Im anschliessenden Achtelfinal musste sich Smith der Australierin Petra Hule (WTA 457) mit 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Die Nummer 1 der Zentralschweiz stösst im WTA-Ranking weiter auf Platz 612 vor und ist damit noch 51 Ränge von ihrer besten Klassierung vom 6. Juni 2022 (WTA 561) entfernt. Einer Rückenverletzung wegen musste Smith danach lange pausieren und belegte Ende 2022 nur noch Rang 740 der Weltrangliste.

Andrin Casanova mit geglückter Premiere

Andrin Casanova schloss im letzten Jahr seine Juniorenkarriere als Nummer 71 der Weltrangliste ab. Vor seinem Einstieg in den Profizirkus absolvierte der 18-jährige Weggiser im Trainingscenter von Swiss Tennis in Biel einen physischen Aufbau, um gut vorbereitet in das neue Abenteuer zu steigen. Und die Premiere lässt sich sehen: Die Nummer 1798 der Weltrangliste überstand beim mit 25000 Dollar dotierten Futures-Turnier von Monastir (Tunesien) mit drei Siegen, unter anderen gegen den Russen Arutiunian (ATP 1112), die Qualifikation, ehe er im Haupttableau am 30-jährigen Italiener Federico Gaio (ATP 417), dem späteren Finalisten, mit 2:6, 1:6 scheiterte. «Ich sehe meine Leistung als gelungenen Start in die Profikarriere. Darauf kann ich aufbauen, aber ich weiss natürlich auch, woran ich noch arbeiten kann und muss», analysierte Casanova. Als Nächstes bestreitet er ein weiteres Turnier in Monastir, ehe er nach München reist und dann im März einige internationale Turniere in der Schweiz spielt. Mit dem Achtelfinal beim 25000-Dollar-Turnier in Sierre (VS) hat Casanova bereits im letzten Jahr als Profiteur einer Wildcard mit dem Achtelfinal seinen ersten ATP-Punkt geholt und erschien damit zum ersten Mal im Ranking der Profis.

Tennis

Burnie (Australien). ITF, 60 000-Dollar-Turnier (Outdoor, Hart). Frauen. Haupttableau (32 Teilnehmerinnen). 1. Runde: Tina Nadine Smith (Wild Card, WTA 646, Australien/Meggen) s. Sakatsume (8, WTA 282, Japan) 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. – Achtelfinal: Smith v. Hule (WTA 457, Australien) 5:7, 3:6. – Final: Hunter (Wild Card, 6, WTA 245, Australien) s. Gadecki (5, WTA 159, Australien) 6:4, 6:3.

Monastir (Tunesien). ITF, 25 000-Dollar-Turnier (Outdoor, Hart). Männer. Qualifikation (64). 1. Runde: Andrin Casanova (14, ATP 1798, Weggis) s. Duhan (ATP 1941, Indien) 6:4, 0:6, 10:6. Thomas George Brun (ITF 1186, Rotkreuz) s. Duncan (ITF 715, Australien) 6:3, 6:3. – 2. Runde: Casanova s. Zhang (ohne ITF-Ranking, China) 6:3, 7:6 (7:5). Brun v. Tessa (9, ATP 1533, Frankreich) 3:6, 0:6. – 3. Runde (Sieger im Haupttableau): Casanova s. Arutiunian (2, ATP 1112, Russland) 7:6 (7:5), 6:4. – Haupttableau (32). 1. Runde: Casanova (Qualifikant) v. Gaio (ATP 417, Italien) 2:6, 1:6. – Final: Forti (7, ATP 467, Italien) s. Gaio 6:3, 6:4.