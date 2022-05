Challenge League Absteiger Kriens verliert 0:5 – und macht Winterthur zum Aufsteiger Laute Aufstiegsfeier und leise Abstiegstrauer im Krienser Kleinfeld: Mit dem 5:0-Sieg steigt der FC Winterthur direkt in die Super League auf. Der Krienser Abschied in die Promotion League stand schon längst fest.

Elis Isufi (Mitte) und sein SC Kriens mussten heute eine 0:5-Niederlage hinnehmen. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Das wird es für lange, lange Zeit nicht mehr geben im Krienser Kleinfeld: Mehr als 3000 Zuschauer, komplett gefüllte Stehrampen, eine unglaubliche Stimmung. Gut, sie waren nicht wegen Kriens gekommen. Sondern wegen dem FC Winterthur, der am Ende des Spiels als grosser Sieger auf dem Platz stand. Weil Aarau daheim gegen Vaduz tatsächlich noch eine Niederlage (1:2) einstecken musste, durften die Winterthurer in Kriens den sofortigen Aufstieg in die Super League feiern.

Kriens verabschiedet sich derweil mit einem 0:5 aus der Challenge League, nachdem die AC Bellinzona am Freitagabend als einziger Promotion-League-Verein die Spiellizenz erhalten hatte. «Jetzt holen wir in der Challenge League einen neuen Anlauf», sagte Kriens-Präsident Werner Baumgartner vor dem Anpfiff.

Die angereisten Winterthurer Fans jubeln über den Aufstieg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Kriens leistete gegen Winterthur immerhin 25 Minuten lang tapfere Gegenwehr. Es war bis dahin ein charakterstarker, glaubwürdiger, stilvoller Krienser Auftritt. Doch gegen die kombinationsstarken Gäste aus Winterthur mit ihren zahlreichen überragenden Individualisten konnte der SCK eben nur 25 Minuten dichthalten.

Als Kriens-Verteidiger Robin Busset in der 26. Minute den Ball im Strafraum nicht wegbrachte, wurde Roman Buess angespielt und der Winterthur-Topskorer platzierte den Ball aus zwölf Metern Distanz unhaltbar zum 1:0 im Kriens-Tor.

Winterthurer Partystimmung schon zur Pause

Sechs Minuten später die Vorentscheidung: Kriens-Captain Marijan Urtic leistete auf der Strafraumseite gegen Sayfallah Ltaief nicht wirklich Gegenwehr, der FCW-Offensivspieler besorgte dann das 2:0 mit einem schönen Schlenzer.

Die Krienser hatten auch ihre Gelegenheiten: In der 14. Minute schon flog Ashvin Balarubans schöner Schoss nur um Millimeter über die Latte. Ein Aufschrei ging durch die Krienser Publikumsreihen; auf den Stehrampen, dort wo die Winterthurer Anhänger standen, wurde es still. In der 19. Minute musste sich Winterthur-Torhüter Raphael Spiegel strecken, als Izer Aliu in die Ecke schoss.

Winterthur-Trainer Alex Frei kann sein Glück kaum fassen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Doch in den Reihen der zahlreichen Gästefans war Partystimmung angesagt: Zur Pause war Winterthur aufgestiegen, denn Aarau lag daheim gegen Vaduz zurück (0:1), ebenso das drittplatzierte Schaffhausen in Lausanne (0:1 gegen Ouchy).

Während in Kriens nach der Pause Tor um Tor inklusive zwei Penaltys bis zum 5:0 für Winterthur fiel, ging es auf den anderen beiden Schauplätzen mit Aarau und Schaffhausen drunter und drüber. Das Spiel Kriens – Winterthur war nun nicht mehr wichtig. Während Schaffhausen die Auswärtspartie gegen Stade Lausanne-Ouchy noch umdrehte und 2:1 siegte, lag Aarau plötzlich 0:2 im Rückstand, konnte inklusive sieben Nachspielminuten nur noch auf 1:2 verkürzen.

Fazit im Aufstiegsdrama: Winterthur steigt direkt auf; Schaffhausen steht in der Barrage; Aarau ist draussen, zwar punktgleich mit Winterthur und Schaffhausen, aber mit der schwächsten Tordifferenz in der Tabelle dastehend.

Die Winterthurer Mannschaft lässt sich nach dem Aufstieg feiern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Kriens war an diesem Samstagabend nochmals ein markanter Schauplatz des Schweizer Fussballs: Rund 2000 Winterthur-Fans stürmten den Rasen und feierten, feierten, feierten. Eine solche Stimmung wird es im Kleinfeld für lange Zeit nicht mehr geben.