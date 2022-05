Challenge League Jetzt ist es definitiv: SC Kriens steigt ab Nach dem sportlichen Abstieg ist es jetzt auch am grünen Tisch amtlich: Der SC Kriens steigt in die Promotion League ab. Bellinzona erhält die Lizenz für die Challenge League.

Enttäuschung bei Mark Marleku (links) und Bahadir Yesilcayir. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Kriens, 10. Mai 2022)

Die AC Bellinzona hat die Lizenz für die nächste Saison in der Challenge League erhalten. Nachdem der AC Bellinzona die Lizenz im erstinstanzlichen Verfahren noch verweigert worden war, hat die Rekursinstanz am Freitag dem Klub im Rechtsmittelverfahren die Lizenz für die Teilnahme an der nächsten Saison in der zweithöchsten Liga erteilt.

Die übrigen Aufstiegsanwärter aus der Promotion League, denen erstinstanzlich ebenfalls die Lizenz verweigert worden war, haben ihre Rekurse zurückgezogen. Dies betrifft neben dem FC Breitenrain auch den FC Stade Nyonnais und den FC Chiasso.

Damit steht nun definitiv fest dass der SC Kriens nach vier Saison in der Challenge League in die Promotion League absteigt. (rem)