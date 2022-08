Fussball Clever zum ersten Saisonerfolg: Trotzdem kommt der FC Altdorf noch kurz ins Zittern Im Duell zweier Erstrundenverlierer der 2. Liga regional setzt sich Altdorf mit 4:2 gegen Ägeri durch. Der Sieg hätte durchaus noch deutlich höher ausfallen können.

Fabian Nickel (am Ball) erzielt zwei Tore gegen Ägeri. Hier wird er vom Zuger Alexander Srdic mit den Händen zurückgehalten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. August 2022)

Die altehrwürdige Schützenmatte im Urner Hauptort wurde am Samstag ihrem Namen vollauf gerecht, kamen doch die Zuschauer in den Genuss eines wahren Schützenfestes mit insgesamt sechs Toren. Zur Freude der einheimischen Fans erzielten die Gastgeber doppelt so viele Treffer wie der Gegner. Einen besseren Einstand vor dem Heimpublikum hätten sich der neue Trainer Enzo Palatucci und dessen Assistent René Fedier kaum wünschen können.

Der Taucher vor Wochenfrist zum Meisterschaftsauftakt gegen Aufsteiger Entlebuch wurde auf eindrücklich Art vergessen gemacht.

«Meine Mannschaft hat sich ein grosses Kompliment verdient. Die taktischen Vorgaben wurden perfekt umgesetzt. Unser Goalie wurde sehr gut ins Spiel miteinbezogen, wodurch wir schon fast einen Mann mehr auf dem Platz hatten. Insbesondere in der ersten Halbzeit waren wir dem Gegner dank einer cleveren Spielweise in allen Belangen überlegen. Das macht Freude»,

bilanzierte Palatucci nach dem Schlusspfiff.

Kurzzeitig ein wenig ins Zittern geraten

Die Platzherren starteten fulminant und gingen bereits in der 8. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Verteidiger Philipp Zurfluh in Führung. Er wurde mit einer massgeschneiderten Kopfballvorlage von Manuel Ruhstaller bedient und hämmerte die Kugel gekonnt in die Maschen. Zehn Minuten später doppelte Abwehrrecke Dmytro Gryshchenko beinahe mit einem Weitschusstor nach. Mitte der ersten Halbzeit eröffnete sich für Sturmtank Markus Zurfluh die Chance, das Skore zu erhöhen. Nach einem Querpass erwischte er das Leder jedoch nicht wunschgemäss, wodurch das Spielobjekt knapp am Pfosten vorbeischrammte. Ägeri blieb im ersten Durchgang offensiv sehr blass. Altdorf-Keeper Kai Stutz wurde von den Zugern kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Die Gäste waren mit dem 0:1-Rückstand zur Pause noch gut bedient, zumal Altdorf-Captain Dario Zgraggen kurz vor dem langen Break nach einem Freistoss per Kopf beinahe einnetzte.

Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff erhöhte Fabian Nickel nach toller Vorarbeit von Markus Zurfluh auf 2:0, und in der 72. Minute versenkte der gleiche Spieler einen satten Weitschuss aus 20 Metern zum 3:0 im Kasten. Zwischen diesen beiden Torerfolgen wartete Stutz mit einer Glanztat auf, indem er einen missratenen Befreiungsschlag von Silvan Christen, der beinahe zu einem Eigentor führte, mirakulös parierte. 20 Minuten vor dem Abpfiff schien die Partie gelaufen. Doch die Gäste rafften sich plötzlich auf und realisierten in der 76. Minute durch einen von Aleksandar Srdic wunderschön volley genommenen Corner den Ehrentreffer.

Sieben Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Mario Qunaj per Kopf gar das 3:2-Anschlusstor. Nun kamen die Gelb-Schwarzen etwas ins Zittern. Allerdings nur ganz kurz, denn Einwechselspieler Oguz Cil sorgte in der 84. Minute mit dem 4:2 für die Erlösung und damit für die endgültige Entscheidung. Ein erstaunlich torreiches Schlussresultat, zumal in der letzten Saison in den Begegnungen dieser zwei Mannschaften während 180 Minuten nur ein Treffer gefallen war.

«Nach dem Anschlusstreffer hat mein Team eine gute Moral bewiesen und schnell eine Reaktion gezeigt. Vielleicht hätten wir in der ersten Halbzeit energischer das 2:0 anstreben sollen»,

so Palatucci, der noch anfügte: «Unsere jungen Einwechselspieler müssen noch weiter Erfahrung sammeln und zulegen.»