Schwingen Marcel Bieri gibt sein Comeback am Morgarten-Schwinget Nach einer intensiven Wettkampfphase mit fünf Kantonalen Kranzfesten in Serie stehen über das Pfingstwochenende in der Innerschweiz drei regionale Feste im Fokus.

Am letztjährigen Innerschweizer Schwing- und Aelplerfest griffen Sven Schurtenberger (links) und Marcel Bieri ineinander. Marc Schumacher/Freshfocus

Am Samstag duellieren sich die Zuger und die Schwyzer am Morgarten-Schwinget. Mit unterschiedlichen Vorzeichen starten die beiden Hauptfavoriten und Eidgenossen Marcel Bieri und Mike Müllestein. Bieri verletzte sich vor dem Saisonbeginn am Oberschenkel und gibt nun sein Comeback. Mike Müllestein hatte bis jetzt mit drei gewonnenen Kränzen und dem Sieg am Schwyzer Kantonalfest einen sehr guten Lauf. Nach einem Kreuzbandriss 2021 kehrt das grosse Talent Noel van Messel ebenfalls wieder ins Wettkampfgeschehen zurück.

Am Montag kommt es zum 45. Rottal-Schwinget in Ruswil. Die Organisatoren erwarten rund 100 Teilnehmer, darunter mit Sven Schurtenberger und Stefan Stöckli auch zwei Eidgenossen. Schurtenberger hat sein Heimfest 2017 schon einmal zu seinen Gunsten entschieden und startet erneut als Topfavorit. Zu den grossen Herausforderern zählen Reto Fankhauser, Lukas Lemmenmeier, Toni Kurmann, Marc Lustenberger und Roman Zurfluh, die am Luzerner Kantonalfest vor einer ­Woche lauter Spitzenklassierungen erkämpft haben.

Ebenfalls am Montag geht der Haldiberg-Schwinget ob Schattdorf über die Bühne. Dabei präsentiert sich die Ausgangslage offen. Die beiden Urner Stefan Arnold und Marco Wyrsch, der Obwaldner Stefan Ettlin, der Luzerner Ronny Schöpfer und der Schwyzer Dario Gwerder zählen zum engeren Favoritenkreis.