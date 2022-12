Handball Cup-Highlight für Borba Luzern: Der Zweitligist empfängt ein Team aus der höchsten Spielklasse Am Mittwoch (20.15 Uhr, Maihof) steht für Borba Luzern das Spiel des Jahres an. Nach längerer Zeit kann der Zweit­ligist im Cup mal wieder gegen eine NLA-Mannschaft spielen, im Achtelfinal trifft er auf den BSV Bern.

Borba Luzern (hier Sebastian Hermann) ist vor allem als Ausbildungsverein tätig. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Auch wenn ein Sieg unwahrscheinlich ist, so kann Borba doch von einem verfrühten Weihnachtsgeschenk sprechen. Trainer und Vizepräsident Daniel Heimann sagt: «Handball kann man nicht mit Fussball vergleichen, eine Überraschung wird es vermutlich nicht geben. Bern spielt extrem schnellen Handball, da können wir kaum dagegenhalten.» Trotzdem freut er sich auf den Match und hofft, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Halle kommen werden.

Dass Borba gegen Bern der Aussenseiter ist, diese Aussage wäre vor 30 Jahren nicht richtig gewesen. Damals spielte Borba noch in der höchsten Liga und wurde 1993 als bisher einziger Luzerner Verein Schweizer Meister. Nach einem Konkurs und einem Neuanfang agiert der Traditionsklub nun in der 2. Liga. Trotzdem sind bei Borba mehrere Spieler mit Profierfahrung dabei, vier davon haben früher bei Bern gespielt. Diese Akteure sind hier, um ihre Karriere ausklingen zu lassen und den Handball noch einmal in vollen Zügen zu geniessen.

Borba ist vor allem als Ausbildungsverein tätig. «Mit Samuel Weingartner und Claudio Vögtli spielen aktuell zwei Spieler bei Bern, die ich selber im Nachwuchs trainiert habe», freut sich Heimann. Dies unterstreicht, dass Borba als Teil der SG Pilatus eine gute Adresse für junge Talente ist. «Die Jungen profitieren sehr von der Erfahrung der ehemaligen NLA-Spieler», so Heimann. Auch in Zukunft sieht er den Klub als Ausbildungsstätte. «Das Ziel ist es, weiter junge Leute für den Handball zu gewinnen. Wir ­haben ein sehr grosses Einzugsgebiet, da möchten wir einen Schritt nach vorne machen.»

Der Spass steht im Vordergrund

Daniel Heimann ist seit seiner Kindheit im Verein tätig, neben dem Engagement als Jugendtrainer coacht er seit rund 15 Jahren die erste Mannschaft. «Es ist schön zu sehen, wie sich junge Spieler entwickeln», sagt er. «Mannschaftssport hat auch eine soziale Komponente, man erlebt sehr viel zusammen mit den Spielern.» In den Trainings wird auch mal Fussball und Basketball gespielt. Heimann sagt: «Wir möchten den Plausch am Handball haben, das Spiele­rische soll im Vordergrund ­stehen.»

In der laufenden Saison steht Borba Luzern auf dem zweiten Tabellenplatz, ein Aufstieg ist nicht unrealistisch. Trotzdem relativiert Heimann: «Ein Aufstieg wäre ein grosser Mehraufwand, es kämen einige Spiele mehr dazu – und auch die Organisation würde komplizierter.» Aktuell liegt der Fokus sowieso auf dem Cupspiel gegen den BSV Bern.