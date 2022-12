Volleyball Volley Luzern trifft auf den Spitzenreiter: «Da erwartet niemand etwas von uns – und das ist gut so» Die Niederlage gegen Lausanne ist abgehakt. Gegen Leader Chênois fällt Volley Luzern am Sonntag (17 Uhr, Bahnhofhalle) wieder die Rolle des Underdogs zu.

Captain Peer Harksen: «Wir sind voll bereit, in den nächsten Fight zu gehen.» Bild: PD

Vor einem Jahr lag Volley Luzern nach der Hälfte der Qualifikation abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang. Jetzt befindet sich das Team von Trainer Ignacio Verdi nach neun von 18 Spieltagen auf einem Playoff-Platz. Und trotzdem ist man bei den Luzernern nicht ganz zufrieden. Grund: die unerwartete Heimniederlage vom vergangenen Wochenende gegen Lausanne.

«Diese Niederlage hat uns zu schaffen gemacht», gibt Captain Peer Harksen unumwunden zu. «Wir wussten, dass wir sie schlagen können, wenn wir auf unserem gewohnten Level spielen. Das kann dich einerseits beruhigen, andererseits auch übermässig unter Druck setzen. Am letzten Sonntag war leider zweiteres der Fall». Inzwischen sei die Niederlage gegen Lausanne aber abgehakt, so Harksen. Man konzentriere sich voll und ganz auf das nächste Spiel.

Als Underdog gegen Chênois

Am Sonntag um 17 Uhr gastiert Leader Chênois in der Bahnhofhalle. Gegen die Genfer, denen man im Erstrundenmatch noch deutlich unterlegen war, gehen die Luzerner als klarer Underdog ins Spiel. Harksen stimmt zu: «Da erwartet in der Tat niemand etwas von uns – und das ist gut so. Die Rolle des Underdogs liegt uns offensichtlich besser». Chênois habe sehr gute Einzelspieler, vom Talent wie von der Konstanz her: «Besonders stark sind sie im Spiel durchs Zentrum. Sie werden uns garantiert nichts schenken. Wenn wir punkten wollen, müssen wir schon selber was dafür tun, und das werden wir auch!»

Auf die Heimpartie gegen die Westschweizer haben sich die Blauweissen intensiv vorbereitet. «Wir haben uns diese Woche vor allem auf die Arbeit in der Defensive konzentriert, die gegen Lausanne zu wünschen übrig liess, das Fighten um jeden Ball», sagt Harksen. «Dementsprechend waren es harte Trainings.» Bis auf Nathan Broch sind auch alle Kaderspieler wieder fit. Peer Harksen ist guter Dinge: «Wir sind voll bereit, in den nächsten Fight zu gehen.» Ans langfristige Ziel – die Qualifikation für die Playoffs – will Captain Harksen dagegen nicht mehr denken. «Wir wollen uns aufs Hier und Jetzt konzentrieren», erklärt der Captain. «Der Trainer sagte uns, wir hätten noch neun Finalspiele vor uns. In jedem Spiel alles geben, versuchen zu punkten und dann sehen, was am Schluss herausschaut: Das ist die Mentalität, die wir verinnerlichen wollen.»

Körperlich in Topform

Kein Kaderspieler von Volley Luzern trainiert mehr als Peer Harksen. Der 27-jährige Nationalspieler besucht das Spitzensportzentrum OYM in Cham, wo er ein bis zwei Stunden pro Tag an seiner Athletik feilt. Daneben macht er ein Fernstudium in Social Media, das er voraussichtlich in zwei Jahren abschliessen wird. Seit Sommer arbeitet Harksen zusätzlich in einem 50-Prozent-Pensum bei der Krankenkasse Concordia in Luzern, ist dort im Social-Media-Team tätig. Eine Zusatzbelastung? «Im Gegenteil», erwidert Harksen. «Nach einer sportlichen Enttäuschung wie jener vom Wochenende hast du nicht die Möglichkeit, Trübsal zu blasen, sondern gehst am Montag zur Arbeit und denkst an andere Dinge. Das hilft dir, das sportliche Negativerlebnis schneller zu verarbeiten.»

Körperlich fühlt sich Peer Harksen so gut wie noch nie: «Das wird sich hoffentlich im Endspurt der Qualifikationsrunde ausbezahlen.»