Cham Zuger Jungsegler Damian Berther erhält Award Der 15-jährige Nachwuchssegler aus Cham ist bester Schweizer der Optimisten-Klasse. Dafür wird er ausgezeichnet.

Damian Berther gehört zu den besten Nachwuchsseglern in der Schweiz Bild: Urs Hanhart

Damian Berther ist nicht oft in Cham-Hagendorn bei seinen Eltern anzutreffen. Rund 120 Tage im Jahr trainiert oder regattiert er mit seinem kleinen Boot, einer Optimisten-Jolle, irgendwo auf dem Wasser, im Winter meist auf dem Mittelmeer. Eben ist er von einer Regatta aus Alicante in Spanien zurückgekehrt. «Es war auch dort sehr kalt», meint der junge Segler, «jeden Tag frühmorgens bei diesen Bedingungen zum Wettkampf auf dem Wasser anzutreten, war ziemlich hart.»

Aber das gehört eben dazu, wenn man zur Weltspitze gehören will. Seit Damian Berther acht Jahre alt ist, segelt er. Zuerst beim lokalen Segelclub in Cham, jetzt mit dem Dirt Regatta­club Sisikon DRCS, weil er hier die besten Trainer hat und ideale Bedingungen auf dem Urnersee antrifft. In kleinen Schritten hat er sich im Laufe der Jahre an die Spitze herangetastet. 2020 gelang ihm mit dem 8. Platz an der Europameisterschaft ein erstes Glanzresultat. Vorletztes Jahr holte er am Bielersee den Schweizer Meistertitel, den er 2022 zwar nicht verteidigen konnte, aber dank guter Klassierungen an Schweizer und internationalen Regatten im Rating auf Platz 1 vorrückte. Damit ist er jetzt bester Schweizer Segler der Optimisten-Klasse.

Nur noch dieses Jahr hat der Absolvent der Chamer Sportschule Zeit, mit seiner Optimisten-Jolle Erfolge einzufahren. Nach dem 15. Altersjahr steht der Wechsel in eine andere Bootsklasse an. Ob er dann in einem Einmannboot weitermacht oder ob er einen Partner sucht für eine Zweimannjolle, weiss Berther noch nicht. Für ein Einmannboot sei er eher zu leicht, die Suche nach einem passenden Partner sei allerdings auch nicht einfach.

Talente können sich breitem Publikum zeigen

Als Anerkennung für seine grossen Erfolge wurde Damian Berther am Samstag mit dem Award «Bester Junior der Zentralschweiz 2022» ausgezeichnet. Die Donatoren-Vereinigung Club Sail Force fördert und unterstützt erfolgversprechende Zentralschweizer Talente im Segelsport. Mit der Vergabe von Awards schafft sie ihnen ein Fenster, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Nachdem die Awards 2021 gar nicht vergeben wurden und letztes Jahr nur eine stille Preisverleihung stattfand, konnten jetzt die erfolgreichsten Zentralschweizer Seglerinnen und Segler der vergangenen Saison wieder im gewohnten Rahmen vor einer grossen Gästeschar gebührend geehrt und gefeiert werden.

Kampf gegen Mitgliederschwund

Zum Galaabend im Casino Zug konnte Club- Sail-Force-Präsident Philippe Erni über 140 Gäste begrüssen. «Die rekordverdächtige Teilnahme hat uns sehr gefreut. Und wir sind auch sehr froh, dass wir viele Sponsoren überzeugen konnten, beim Anlass kräftig in den Segelsport zu investieren», meint er. Erni, der den Club seit drei Jahren führt, verheimlicht aber nicht, dass es der Donatoren-Vereinigung ähnlich geht wie vielen Segel- und Yachtclubs: Die Überalterung hat zu Mitgliederschwund geführt. Dieser Entwicklung will man nun entschlossen entgegenwirken. Der Vorstand sucht neue Mitglieder und will den Club jetzt auch für Institutionen und Vereine öffnen.