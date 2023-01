Telemark Zentralschweizer Spitzencracks starten in die Saison – mit dem Heimrennen als Höhepunkt Der Engelberger Stefan Matter (35) bestreitet seine letzte Weltcupsaison im Telemark. Auch die Stanserin Beatrice Zimmermann (32) hegt Rücktrittsgedanken. Beide freuen sich besonders auf den Wettkampf in Obwalden.

Beatrice Zimmermann sehnt den Saisonstart herbei, sie will die Rennen geniessen. Bild: Egelmair Photography

Mitte Januar fällt mit rund zehntägiger Verspätung der Startschuss zur Weltcupsaison 2023 im Telemark. In Carezza im Südtirol stehen am 18. und 19. Januar je zwei Sprintrennen für die Frauen und Männer auf dem Programm. Der Ort in den italienischen Dolomiten steigt kurzfristig für die französischen Skidestinationen Les Conta­mines und Samoëns ein, die ihre Rennen wegen Schneemangels absagen mussten.

Im Gespräch mit Beatrice Zimmermann ist deutlich zu spüren, dass sie den Start in die Saison herbeisehnt. Nach kräftezehrenden Kraft- und Ausdauertrainings im Herbst erlitt die 32-jährige Stanserin im Dezember einen Rückschlag, verletzte sich bei einem Sturz und konnte wegen eines Muskelrisses im Oberschenkel zwei Wochen nur reduziert trainieren. Anfang ­Januar holte sie sich im Trainingslager mit der Schweizer Nationalmannschaft in Thyon VS dann den letzten Schliff für ihre vielleicht letzte Weltcupsaison. «Ich will die Rennen geniessen, das Beste herausholen und dann entscheiden, ob ich nochmals eine Saison anhängen werde», sagt die Fitnessinstruktorin.

Zurück nach zwei Jahren Rennunterbruch

Die Nidwaldnerin bestreitet an diesem Wochenende in Bardonecchia (ITA) zwei FIS-Sprints als Einstimmung auf den Weltcup. Die ersten Einsätze sind eine Standortbestimmung. Dabei stehen in erster Linie nicht die Resultate, sondern der Vergleich mit der internationalen Konkurrenz im Fokus. Die Heimrennen auf Melchsee-Frutt Ende Januar, die Weltmeisterschaften Ende März in Mürren im Berner Oberland und das Weltcupfinale im deutschen Bad Hindelang/Oberjoch Mitte März bilden dann die Höhepunkte des Winters.

Stefan Matter verpasste die beiden letzten Saisons. Bild: Swiss-Ski

Etwas anders sieht die Planung bei Stefan Matter aus. Der 35-jährige Engelberger riss sich im März 2020 auf der Frutt beide Kreuzbänder im linken Knie und verpasste dadurch die beiden letzten Saisons. «Es war eine schwierige Zeit mit vielen Rückschlägen, aber auch mit vielen Erkenntnissen für die Zukunft», blickt der Obwaldner zurück. Er werde nicht mehr derart stark in den Rennsport zurückkehren wie vor der Verletzung, betont der Gesamtweltcupsieger von 2020. Er habe auch aufgrund eines Jobwechsels im August nicht mehr denselben Trainingsaufwand betreiben können und daher die Physis nicht mehr, um an der Weltspitze mitfahren zu können. Sicher ist, dass er auf Melchsee-Frutt erstmals seit zwei Jahren wieder ein Rennen bestreiten wird. «Es ist definitiv meine letzte Saison, in der ich nur in der Sparte Classic starten werde», gibt Stefan Matter zu Protokoll. Wie der weitere Saisonverlauf aussieht, entscheidet er nach dem Heimrennen.

Auf Melchsee-Frutt liegt genug Schnee

Für beide Spitzencracks ist der Heimweltcup auf Melchsee-Frutt das Highlight der Saison. Tino Tresch, OK-Präsident des Events im Obwaldnerland, gab schon Anfang Januar grünes Licht zur Durchführung. Die Schneefälle der letzten Tage und der Kälteeinbruch waren für den gebürtigen Urner wie Musik in den Ohren. Somit wird auch auf der Skatingstrecke und im Zielbereich genügend Schnee liegen, um die Rennen am Cheselen-Hang durchführen zu können.

Tresch ist mit Leib und ­Seele Telemärkler und opfert für die Rennen auf der Frutt zehn Tage seiner Ferien. «Die Cheselen-Piste ist, vor allem in der Disziplin Classic, eine echte Her­ausforderung. Es ist die steilste und die am schwierigsten zu fahrende Piste im Weltcupzirkus. Melchsee-Frutt ist das Kitzbühel der Telemärkler», sagt der OK-Chef mit einem Schmunzeln. Auf dem Programm stehen vom 27. bis 29. Januar ein Classic-Rennen (Freitag) und zwei Paral­lel-Sprints (Samstag und Sonntag).