Landhockey Wenn dieser Trainer kommt: «Das wäre Wahnsinn» Der Luzerner SC steigt ambitioniert in die neue Landhockey-Saison. Die NLA-Männer stehen vor einem Transfercoup.

Die Luzernerin Paulina Appel (rechts), gegen die Wettingerin Johanna Wenz. Patrick Huerlimann

«Er hat sich in der Zentralschweiz niedergelassen, sucht nach einem Klub und hat sich bei uns gemeldet. Wenn er sich für uns entscheidet, ist das wie ein Sechser im Lotto. Das wäre Wahnsinn.» Dominik Rutishauser schwärmt zum Saisonstart vom möglichen neuen Trainer für die NLA-Männer, gleichzeitig hält sich der Präsident des Luzerner SC bedeckt, gibt weder Namen noch Nationalität preis. «Wir befinden uns in der Endphase der Gespräche, es geht noch um Organisatorisches. Wenn es klappt, wird es auch für Ihre Zeitung eine spannende Story sein.» Die Landhockeyspieler des LSC dürften damit die neue Saison nicht ohne Übungsleiter bestreiten, auf den letzten Drücker scheint der Verein einen Nachfolger für den weggezogenen Argentinier Jorge Federico Tanuscio gefunden zu haben. «Sonst hätte sich die Mannschaft mit ihren arrivierten Kräften zunächst für ein halbes Jahr selbst gecoacht, das hat sie in der Vergangenheit ja auch schon getan», sagt Rutishauser.

Das Ziel in der Feldsaison, die am vergangenen Sonntag mit einer 0:4-Heimniederlage gegen GC Zürich nicht wunschgemäss begann, lautet: Rückkehr in die Top 4, nachdem zuletzt nur der fünfte Platz herausgeschaut hat. «In der Halle wollen wir derweil im Frühjahr unseren Titel verteidigen.»

Es wird eng in der Utenberghalle

Einen neuen Trainer haben auch die NLA-Frauen, die am kommenden Sonntag zu Hause gegen Olten (16 Uhr, Utenberg) die Meisterschaft lancieren, und dessen Name ist auch spruchreif: Michael Engelblik. Der Holländer wird nicht nur für das Fanionteam, sondern für die Struktur der gesamten Frauenabteilung zuständig sein. «Er ist ein ruhiger, sehr erfahrener Trainer mit einem strategischen Denken», bemerkt Rutishauser. Die NLA-Auswahl befindet sich nach einer überraschend starken Saison (zweite Plätze auf dem Feld und in der Halle) im Umbruch, verzeichnet einige Abgänge und muss wegen einer schweren Knieverletzung auf Captain Carina Zimmermann verzichten.

Sorgen generiert die Hallensituation. Wegen der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in der Luzerner Mehrzweckhalle auf der Allmend sinkt generell die städtische Kapazität für den Hallensport. «Auch unsere Trainings werden zusammengestrichen, wir müssen die Einheiten vorderhand von eineinhalb auf eine Stunde reduzieren», berichtet Rutishauser.

Grosszügiger Gönner deckt Budgetlücke

Trotzdem will man mehr Nachwuchs ausbilden, um die Mitgliederbasis und damit die finanzielle Grundlage zu verbreitern.

«Am Tag der Luzerner Sportvereine vom kommenden Samstag werden auch wir für unsere Sportart werben.»

Mit dieser Vorwärtsstrategie begegnet der Verein dem strukturellen Defizit von jährlich rund 30 000 Franken, welches weiterhin besteht (wir berichteten). «Dank einer sehr grosszügigen Geste aus dem Vereinsumfeld haben wir das Loch für dieses Jahr stopfen können», konstatiert Dominik Rutishauser, «die Herausforderung in der Sponsorensuche bleibt aber unverändert gross». Im Januar 2023 soll die Austragung der U21-EM der Frauen in der Maihofhalle einen wesentlichen Batzen generieren.