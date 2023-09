Unihockey Ad Astra Obwalden wird im Cup seiner Favoritenrolle gerecht Das NLB-Team von Ad Astra Obwalden besiegt im Cup-Sechzehntelfinal Floorball Uri mit 7:3. Die Unterklassigen wehren sich lange tapfer.

Obwaldens Isak Stöckel (rechts) steuert zwei Tore zum Sieg bei. Bild: PD

Laut und warm war es in der energieUri-Arena in Amsteg am frühen Samstagabend, als die Cup-Partie zwischen dem Erstligisten Floorball Uri und der NLB-Equipe von Ad Astra Obwalden angepfiffen wurde. Ein Klassenunterschied war auf dem Feld nicht wirklich erkennbar: Das Heimteam legte den Fokus auf eine organisierte Defensive, Ad Astra war demzufolge mehrheitlich in Ballbesitz. Zu guten Torchancen kamen die Gäste jedoch lange nicht. «Wir taten uns zu Beginn etwas schwer, mit dem Ball etwas Kreatives anzustellen», konstatierte Ad-Astra-Verteidiger Andreas Ming. Ein torloses erstes Drittel war die Konsequenz.

Im Mitteldrittel wurden die rund 250 Zuschauenden für ihr Kommen endlich mit Toren belohnt. Den Torreigen eröffnete das Heimteam in der 23. Minute. Benito Bissig nutzte die ihm gewährten Freiheiten und netzte zur viel umjubelten Führung ein. Im ohrenbetäubenden Lärm in der Halle behielten die Gäste jedoch kühlen Kopf, liessen das eine oder andere Mal ihre Klasse aufblitzen und hatten mit Treffern zum richtigen Moment eine Antwort bereit. Die Obwaldner drehten die Partie und gingen mit einer komfortablen 5:2-Führung in die Pause.

Die Urner waren in den verbleibenden 20 Minuten nicht mehr zu einer Reaktion fähig. Ad-Astra-Topskorer Isak Stöckel mit seinem zweiten Treffer des Abends nahm dem Heimteam spätestens in der 45. Minute den Wind aus den Segeln. Am Ende resultierte ein verdienter 7:3-Erfolg. «Uri war uns lange Zeit ebenbürtig. Wir brauchten letztlich die ganzen 60 Minuten, um sie niederzuringen», resümierte Verteidiger Andreas Ming am Ende. Die Belohnung für diesen Sieg: Im Achtelfinal trifft Ad Astra Obwalden zu Hause auf das NLA-Topteam Rychenberg Winterthur.