Eishockey Der grosse Kampf um Aufmerksamkeit dauert an – das müssen Sie vor dem Start der Champions Hockey League müssen Am 1. September startet die Champions Hockey League. Das europäische Format ist bei den Spielern beliebter als bei den Fans. Das hat Gründe.

Gekämpft wird nicht nur um den Puck zwischen Zug und Rögle, sondern auch um die Sichtbarkeit des Wettbewerbs. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (2. September 2021)

Nach den Testspielen um die «goldene Ananas» gilt es ab dem 1. September für einige Schweizer Hockeymannschaften in der Champions Hockey League (CHL) ernst. Wichtige Fragen und Antworten vor dem Start des europäischen Wettbewerbs.

Inhaltsverzeichnis

Wie sieht das Format aus?

Insgesamt starten 32 Mannschaften aus 13 verschiedenen Ligen. Gespielt wird in Vierergruppen, die beiden Besten qualifizieren sich für die K.-o-Phase mit Hin- und Rückspiel. Nur der Final wird in einem Spiel entschieden.

Wie viele Schweizer Mannschaften mischen mit?

Mit Zug, Davos, Fribourg-Gottéron, den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions haben sich fünf Teams qualifiziert. Der EV Zug ist zusammen mit Frölunda Göteborg und Tappara Tampere mit acht Teilnahmen Rekordhalter. Seit der Lancierung des Wettbewerbs wurde die Schweiz schon durch elf verschiedene Klubs vertreten.

Welches Land ist am erfolgreichsten?

Der Wettbewerb ist fest in schwedischer Hand. Bei sechs von sieben Ausgaben triumphierten die Skandinavier. Rekordsieger Frölunda Göteborg durfte sich bereits viermal die europäische Krone aufsetzen.

Und die Schweizer Bilanz?

Ernüchternd. Den Beweis, eine der besten Ligen Europas zu sein, erbrachten die Schweizer Klubs auf europäischer Ebene viel zu selten. Sie stellten noch nie einen Finalisten. Auf eine Halbfinalteilnahme wartet die Schweiz seit fünf Jahren.

Welchen Stellenwert hat das Format beim Publikum?

Der Kampf um Aufmerksamkeit dauert an. Seit Jahren stagniert der Zuschauerschnitt. Ein europäisches Phänomen. Das Wetter, das im September noch eher an den Sommer erinnert, hält Fans eher von einem Stadionbesuch ab. Obwohl in der heimischen Liga immer und immer wieder gegen dieselben Gegner gespielt wird, animiert das Tessiner oder Berner Derby deutlich mehr Zuschauende als ein finnisches oder schwedisches Team. Zudem ist Hockey in den grössten TV-Märkten Europas (Deutschland, Grossbritannien, Italien, Frankreich, Spanien, Italien) wenig präsent. EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler sagt klipp und klar: «Wollen wir volle Stadien, müssen wir Ergebnisse liefern.»

Warum ist ein Hockey-Exot wie Belfast Giants aus Nordirland dabei?

Auf den Britischen Inseln regiert König Fussball. Hockey nimmt eine Nebenrolle ein. Doch solche Destinationen sollen auch ein Reiz sein. Die Reisen an eher unbekannte Orte bieten Abwechslung und sind marketingtechnisch von Bedeutung.

Wie kommt die CHL bei Spielern und Klubs an?

Sehr positiv. Sie streichen die Chance heraus, sich mit Top-Mannschaften zu messen und andere Hockey-Kulturen kennen zu lernen. Die Doppelbelastung nimmt man gerne in Kauf.

Warum ist die KHL, die beste Liga Europas, nicht vertreten?

Vor einigen Jahren plante man, die Russen zu integrieren. Die Verhandlungen sind aber an unverhältnismässigen Forderungen der KHL gescheitert. Durch die russische Invasion in die Ukraine ist die Idee einer Aufnahme Russlands sowieso auf unbestimmte Zeit eingefroren.

Martin Baumann, CEO Champions Hockey League. Bild: Andy Mueller / Freshfocus

Sahnt man in der CHL das grosse Geld ab?

Nein. Königlich verdient man nicht. In dieser Saison werden 3,5 Millionen Franken ausgeschüttet. Der Sieger wird mit einer halben Million belohnt. Zum Vergleich: In der Champions League der Fussballer wird nur schon die Qualifikation für die Gruppenphase mit rund 15 Millionen belohnt. Martin Baumann, CEO der CHL, hütet sich, Hockey mit dem Fussball zu vergleichen. «Das sind ganz andere Dimensionen. Bei uns steht der Sportsgeist im Zentrum.» Ob die Klubs schwarze Zahlen schreiben, hängt auch von der Attraktivität der Gegner ab. Zudem schenken Flug- und Übernachtungskosten ein. Vor allem dann, wenn Charterflüge organisiert werden müssen.

Was tun die Verantwortlichen, um das Format besser zu vermarkten?

Ab der Saison 2023/24 soll die Anzahl der Mannschaften von 32 auf 24 reduziert werden. Mit Präsenz auf der Social-Media-Plattform Tiktok soll zudem jüngeres Publikum begeistert werden. Erste Nutzerzahlen stimmen die CHL-Macher positiv.