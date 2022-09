Segeln Der Seeclub Tribschenhorn verpasst den Aufstieg knapp Auf dem Thunersee läuft es nicht wunschgemäss für die Zentralschweizer Segler. Keiner der drei angetretenen Segelclubs schafft den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Schweizer Klubmeisterschaft.

Der 5. Platz in Thun reichte dem SCT nicht für den Aufstieg. Bild: Jürg von Allmen, Thun 17. September 2022

Nach Act 4 der Challenge League von Ende August in Davos konnten sich der Segelclub Tribschenhorn und der Yachtclub Zug noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Schweizer Klubmeisterschaft im Segeln machen. Der Yachtclub Luzern hatte sich mit einer enttäuschenden Leistung ins Abseits manövriert. Die Ausgangslage vor dem Finale vom vergangenen Wochenende auf dem Thunersee war extrem spannend. Für die drei Aufstiegsplätze in die Super League kamen sechs Teams in Frage, die in der Tabelle nur wenige Punkte auseinanderlagen. Jedes Rennen war für die Klassierung entscheidend, man erwartete ereignisreiche, emotionale und sicher auch viele taktische Rennen.

Glücklose SCT-Segler

Für die letzte Runde der Challenge League wurden drei Spieltage angesetzt um möglichst viele Rennen zu generieren und damit für eine faire Ausmarchung zu sorgen. Der organisierende Yachtclub Thun hatte Glück mit dem Wind, bereits zum Auftakt am Freitagmittag gab es optimale Verhältnisse, die zwölf Rennen ermöglichten. Weniger Glück hatte der Segelclub Tribschenhorn. Gleich beim ersten Flight produzierten die SCT-Segler einen Frühstart. Das bedeutete der letzte Platz zum Auftakt, aber keinen Knick in der Moral, denn das zweite Rennen gewann die SCT-Crew. Wie erwartet waren die weiteren Rennen aber sehr eng, nur wenige Meter entschieden über Sieg oder eine Platzierung in den hinteren Rängen und manchmal fehlte der SCT-Crew mit Skipper Marc Kaufmann auch das nötige Wettkampfglück zu besseren Resultaten.

Der Yachtclub Luzern glänzt

Auch am zweiten Wettkampftag herrschten gute Windverhältnisse und jedes Team konnte weitere sieben Rennen absolvieren. Bis zum Abend zeichnete sich ab, dass zwei Aufstiegsplätze wohl an Pully und Spiez vergeben waren. Zug und der SCT waren mit dem SC Stäfa aber immer noch im Rennen um den letzten Aufsteiger dabei. In den drei Rennen vom Sonntag kam es aber nicht zum erhofften Zentralschweizer Effort, Stäfa konnte seinen Vorsprung verteidigen und wurde dritter Aufsteiger.

Während die meisten Klubs zu allen Events möglichst mit derselben Mannschaft antreten, verfolgt der Yachtclub Zug eine andere Strategie. Er hat drei Teams auf demselben Niveau und schickte zu jedem Rennen eine andere Equipe. Für den letzten Event in Thun war die Crew mit Skipper Jaap Smolders an der Reihe. Sie verfügte aber über zu wenig Konstanz um zu reüssieren.

Der Yachtclub Luzern war im Aufstiegskampf zwar nicht mehr dabei. Die Crew mit Skipper Brice Baizez sorgte aus Zentralschweizer Sicht aber für das beste Resultat. Mit konstant guten Platzierungen, am Samstag sogar mit drei Laufsiegen in Folge, wurden sie in Thun Dritte.