Schweizer Meisterschaften Der Titel im Mountainbike fehlt Linda Indergand noch Nach dem Short Race in Lugano startet Urnerin Linda Indergand am Sonntag bei den Schweizer Meisterschaften im Cross Country. Auch Alessandra Keller aus Nidwalden will um den Titel in Leysin mitkämpfen.

Short Race und Cross-Country finden beim Mountainbike-Weltcup an einem Wochenende statt. Bei den Schweizer-Meisterschaften werden die zwei Rennen mit einer Woche Pause und einem Ortswechsel durchgeführt. Zum ersten Mal fanden die nationalen Meisterschaften in der Disziplin Short Race statt. Am letzten Sonntag wurden in Lugano die Seepromenade und die verwinkelten Gassen der Altstadt gesperrt. Vor allem Zielgerade und die Abfahrt über die Treppen zogen viele Schaulustige an.

Linda Indergand belegt momentan den dritten Rang im Overall-Ranking des Weltcups. Bild: Michal Cerveny (Brasilien, 10. April 2022)

Wie erwartet waren die Titelkämpfe der Frauen ein enges Rennen. Bis zur letzten Runde war die vier Topfahrerinnen zusammen. Am Ende teilten sich die Medaillengewinnerinnen von Tokio auch das Podium der Schweizer Meisterschaften, jedoch in anderer Reihenfolge: Die Urnerin Linda Indergand wurde zweite hinter Jolanda Neff, dritte wurde Sina Frei. Auch Alessandra Keller aus Nidwalden fuhr vorne mit und belegte am Ende Rang 4.

«Beim Short Race geht es hart zu»

Eine Mountainbike-Strecke in die Stadt zu legen hat Vor- und Nachteile. Einerseits findet Linda Indergand es gut, dass in der Stadt auch ein Publikum zuschauen kann, welches sonst keine Berührungspunkte mit dem Mountainbiken hat. Andererseits gibt es in der Stadt nur kurze Anstiege und wenig technische Passagen, die die Fahrerinnen selektionieren. Die Taktik spielt auf den kurzen Runden eine besonders wichtige Rolle: Es gibt wenig Stellen, an denen überholt werden kann.

«Beim Short Race geht es hart zu. Es wird manchmal fast herausgefordert, dass es einen Sturz gibt», erzählt Indergand. Vor allem wenn es keinen Platz zum Überholen gibt. Trotzdem will jede als erste um die Kurve. Indergand bezeichnet sich selbst nicht als aggressivste Fahrerin. Sie musste lernen, sich durchzusetzen und nicht immer als erste abzubremsen. Wenn das Fahrerinnenfeld eng zusammen ist, seien die Rennen oft hektisch und es kommt zu brenzligen Situationen.

Trotz ihrer vielen Erfolge ist es für Indergand nicht selbstverständlich auf dem Podest zu stehen. Der Schweizer-Meister-Titel auf dem Mountainbike in der Elite-Kategorie fehlt ihr noch. Im Zeitfahren auf der Strasse und beim Eliminator hat sie den Titel schon geholt, nun ist ihr Ziel auch im Cross-Country am Sonntag in Leysin ganz oben zu stehen.

Auch im Cross Country ist die Konkurrenz gross

In der Schweiz gibt eine grosse Dichte an guten Fahrerinnen. Es wird schwierig für Indergand dieses Ziel zu realisieren. Sie erwartet, dass es auch bei den Schweizer Meisterschaften im Cross-Country wieder knapp wird. «Wir sind fünf Fahrerinnen, die alle im Weltcup unter die Top-15 fahren können», sagt Indergand.

«Es ist nicht einfach bei einer SM aufs Podest zu fahren, geschweige denn den Titel zu holen.»

Auch bei den Männern gibt es viel Anwärter auf den Titel. Die Favoriten sind Nino Schurter und Mathias Flückiger, aber auch junge Fahrer wie Andri Frischknecht und Filippo Colombo sind stark. Colombo triumphierte beim Short Race.

Besonders freuen würde sich Indergand über eine Medaille von ihrem Bruder Reto. Er wurde Vierter in Lugano. Trösten musste Indergand ihren Bruder aber nicht. «Wir sind auch froh, wenn der andere eine gute Platzierung hatte, auch wenn es selbst für einen im Rennen nicht so gut lief», sagt sie. Mountainbiken ist bei den Indergands aus Silenen ein Familienunternehmen. Die ganze Familie ist involviert: Der Vater ist der Trainer, Bruder und Schwester sind Profis und die Mutter sorgt für das Wohlbefinden der gesamten Familie. «Es ist schön, dass die ganze Familie den gleichen Beruf hat», sagt Indergand.

Sie habe sich bewusst dafür entschieden, den Vater als Trainer zu engagieren:

«Er kennt mich so gut wie kein anderer und das ist ein grosser Vorteil.»

Zu Beginn habe sie sich etwas gesorgt, das dann nur noch über das Velo fahren gesprochen wird. Eine unbegründete Sorge: Sie finden auch weiterhin Gesprächsthemen, die nicht mit dem Beruf zusammenhängen. Auch wenn ein Rennen mal nicht so gut läuft, Streit gibt es keinen: «Er hat keine Schuld. Ich bin diejenige, die fährt.»

Die SM in Leysin wird der erste grössere Wettkampf dort sein. «Ich lasse mich überraschen», sagt Indergand. Viel machen könne sie sowieso nicht, ausser sich verrückt machen. Nervöser als bei einem Weltcup sei sie bei der SM nicht. Auch wenn es direkte Duelle mit den Schweizer Top-Athletinnen um den Titel geben wird.