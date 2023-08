Leichtathletik Die Hitze kann Fabio Kissling nichts anhaben Der Brunner Zehnkämpfer Fabio Kissling überzeugt am Sommermeeting in Sarnen.

An den beiden Wettkampftagen auf der Anlage Seefeld fühlte sich Fabio Kissling im Element. «Wetter, Termin und die eigene Form stimmten», bilanzierte er. Mit 6925 Punkten realisierte der Zehnkampf-Zweite an den Schweizer Meisterschaften von Mitte Juni bei den U23 eine neue persönliche Bestleistung. Um 91 Punkte steigerte sich der 20-Jährige.

«Ein toller Wettkampf, an beiden Tagen wurden unsere Wünsche berücksichtigt.» Und die Hitze? Kissling sagte lachend: «Ich gehöre zu jenen, die bei hohen Temperaturen keine Probleme kennen.» Sein Rezept: «Viel trinken und zwischen den Disziplinen ein nasses Tuch in den Nacken.» Dem Schwyzer glückten durchs Band ansprechende Leistungen. Heraus stach von den drei persönlichen Bestmarken jene im Hochsprung – von 1,81 auf 1,83 m.

Zehnkämpfer Fabio Kiessling nähert sich der 7000-Punkte-Marke. Bild: Hanspeter Roos (Sarnen, 19. 8. 2023)

Ebenfalls zu einer persönlichen Bestmarke kam er über 400 m (52,84) und im Stabhochsprung (4,85 m). Den Dämpfer des sonst konstant starken Wettkampfs erfuhr er im Hürdensprint (15,93) zum Auftakt von Tag 2. Trotzdem blieb er fast bis zum Schluss auf 7000er-Kurs.

Vereinsrekord des Vaters übertroffen

Fabio Kissling trainiert im TV Brunnen bis zu sechs Mal die Woche – unter dem Lead von Vater Fredy Kissling. Die Arbeit fruchtet. Vater Kisslings Zehnkampf-Vereinsrekord übertraf der Sohn jüngst. Durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Trainingsgruppen und Trainern und den Kontakt mit aufstrebenden jungen Athletinnen und Athleten kommt er vorwärts.

Und jetzt lockt der Spätsommer: zuerst die Schweizer U23-Einkampf-Meisterschaften Anfang September, dann der Mehrkampf in Hochdorf. Ob er dann die 7000-Punkte knacken kann? Fabio Kissling gibt sich optimistisch, allerdings spricht er nicht von einer konkreten Absicht: «Ich nehme mir vor, das Resultat von Sarnen zu bestätigen und in jeder Disziplin das Beste zu liefern. Was herausschaut, sehen wir dann.»

Im Zehnkampf der U18 erreichte Leon Krummenacher (Kerns) 6373 Punkte. In den Einzeldisziplinen stach das Duell über 100 m zwischen Jan Ri­ckenbach (Steinen) und Cyril Amrhein (Zug) hervor, das Ri­ckenbach mit zwei Hundertsteln Vorsprung (11,01 zu 11,03) für sich entschied. Oder Cyrill Amhof (Luzern), der den U18-Speer auf gute 65,04 m warf. Bei den Frauen war es Milla Tonazzi (Zug), welche die 100 m in 12,36 und die 200 m in 25,49 Sekunden lief.

Sommermeeting in Sarnen. Männer. 100 m: 1. Jan Rickenbach (Steinen) 11,01. 2. Cyril Amrhein (Zug) 11,03. Michael Hofmeister (Nidwalden) 11,48. Colin Zumbühl (Sarnen) 11,54. Nicholas Stefan Cazacu (Luzern) 11,94. – 200 m: 1. Rickenbach 22,63. 2. Hofmeister 22,98. 3. Fynn Staubli (Zug) 23,10. 4. Zumbühl 23,23. – 800 m: 1. Sämi Duss (Sarnen) 1:55,91. – Speer: 1. Marco Stocker (Wohlen) 49,33. 2. Nico Schmid (Steinen) 42,78. 3. Mathias Schmutz (Sarnen) 42,30. – Zehnkampf: 1. Fabio Kissling (Brunnen) 6925 Punkte. 3. Cedric Achermann 6099. – U20. Kugel: 1. Andri Anex (Basel) 12,39. 2. Louis Gugolz (Zug) 12,11. – Diskus: 1. Anex 37,89. 2. Gugolz 33,72. – Speer: 1. Noel Gobet (Beinwil) 60,57. 2. Frowin Ott (Steinen) 59,62. – U18. Speer: 1. Cyrill Amhof (Luzern) 65,04. 2. Tim Jakob (Nidwalden) 50,92. 4. Jan Zemp (Luzern) 48,69. – Kugel: 1. Zemp 14,57. 4. Pascal Näf (Rothenburg) 10,27. – Diskus: 1. Lionel Brügger (Zofingen) 40,43. 4. Zemp 37,36. 5. Zumbühl 36,30. 6. Näf 31,24. – Zehnkampf: 1. Krummenacher Leon (Kerns) 6373 Punkte. – U16. 80 m: 1. Gian-Luca Kistler (Zug) 10,16. 2. Elias Meyer (Rothenburg) 10,42. 3. Nando Baumann (Rothenburg) 11,13. – Kugel: 1. Reno Erard (Vétroz) 12,61. 2. Kistler 11,46. – Speer: 1. Erard 45,25. 3. Elias Meyer (Grosswangen) 38,59. – Frauen. 100 m: 1. Lea Studer (Unterseen) 12,17. 2. Milla Tonazzi (Zug) 12,36. 3. Selina Odermatt (Nidwalden) 12,92. 5. Jael Eggenspieler (Zug) 13,23. 7. Ladina Minder (Luzern) 13,36. – 200 m: 1. Tonazzi 25,49. 3. Odermatt 26,41. 5. Luana Tenisch (Luzern) 27,86. 6. Fabia Küchler (Kerns) 27,87. – 800 m: 1. Ariane Krummenacher (Kerns) 2:20,88. 2. Sophia Gollackner (Zug) 2:23,03. – Diskus: 1. Anina Rohner (Wohlen) 40,28. 3. Karin Schmutz (Sarnen) 34,63. – Hammer: 1. Gioia Mazza (GER) 2. Kathrin Budmiger (Sarnen) 42,16. – Speer: 1. Fabienne Tiefenauer (Zug) 39,60. – Frauen. U20. Diskus: 1. Amy Rutishauser (Bischofszell) 28,49. 2. Karin Vogel (Alpnach) 27,50. 4. Jayme Strub (Reussbühl) 24,85. – U18. Kugel: 1. Alina von Eicke (Zürich) 11,94. 2. Marlene Michel (Kerns) 9,41. 3. Alina Gut (Grosswangen) 9,13. – U16. 80 m: 1. Michelle Zurfluh (Altdorf) 10,88. Alice Arnold (Grosswangen) 11,30. Tessa Aschwanden (Altdorf) 11,41. – Kugel: 1. Nadine Blättler (Kerns) 11,10. 2. Giulia Geisser (Steinen) 10,08. 3. Arnold 9,67. – Diskus: 1. Carreño Mar Simón (Bern) 46,06. 2. Blättler 34,54. 4. Aline Rymann (Nidwalden) 29,39.

Abendmeeting in Rapperswil-Jona. Männer. 100 m: 1. Enrico Güntert (Schaffhausen) 10,48. Fabio Müller (Zug) 11,32. – 200 m: 1. Felix Svensson (Versoix) 21,06. 4. Cyril Amrhein (Zug) 22,40. – U20. 100 m: 1. Beat Iseni (Schaffhausen) 11,40. 3. Luzi Schweiger (Zug) 11,60. – U18. Weit: 1. Miguel Forster (Bischofszell) 6,77. 3. Lionel Suter (Eschenbach) 6,36. – Frauen. U20. 200 m: 1. Fabienne Schwitter (Teufen) 26,01. 4. Selina Odermatt (Nidwalden) 26,69. – U18. 100 m: 1. Jil Sanchez (Steinen) 12,31. 2. Loisa Schaller (Zug) 12,58. – 200 m: 1. Géraldine Guntern (Rapperswil-Jona) 24,85. 7. Sonja Moser (Ibach) 28,05. – 100 m Hürden (0,762 m): 1. Sanchez 14,18.

Abendmeeting in Regensdorf. Männer. 400 m: 1. Nahom Yirga (Zürich) 47,57. 3. Navid Kerber (Nidwalden) 48,72. – 600 m: 1. Alfa Malik Skupin (GER) 1:16,52. 4. Dominik Ummel (Luzern) 1:18,35. 7. Luca Moser (Emmenstrand) 1:21,11. – 1500 m: 1. Dominic Lokinyomo Lobalu (Brühl) 3:41,80. 5. Silas Zurfluh (Regensdorf) 3:45,39. 11. Angus Fölmli (Rotkreuz) 3:51,54. 27. Pascal Haas (Cham) 3:59,28. – 5000 m: 1. Dominik Rolli (Bern) 13:51,82. 8. Roman Renner (Rotkreuz) 14:46,34. – Frauen. 600 m: 1. Michelle Gröbli (Regensdorf) 1:28,40. 2. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 1:31,30. – 1500 m: 1. Anna Peter (Winterthur) 4:27,63. 9. Amy Leibundgut (Alpnach) 4:39,85.