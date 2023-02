Handball «Die Krienser arbeiten an einer guten Geschichte»: Trotzdem wechselt der Goalie in sein Heimatland Kriens-Luzern empfängt GC Amicitia Zürich. Goalie Rok Zaponsek (30) spricht über Ziele und erklärt, weshalb er den Verein verlässt.

HCKL-Goalie Rok Zaponsek. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Saison?

Rok Zaponsek: Ich bin zufrieden, aber ich kann es besser. Das hört sich nach dem üblichen Blabla gegenüber einem Journalisten an, aber es ist so: Wenn ich meine Abwehrquote ein paar Prozent steigere, bin ich wirklich zufrieden. In den Playoffs möchte ich auf einem höheren Level sein.

Ihre Abwehrquote liegt bei sehr soliden 31 Prozent. Wo können Sie sich verbessern?

Bei den Abschlüssen von den Flügeln. Zudem folgt bei mir auf eine gute erste Halbzeit zuweilen ein Abfall in der zweiten. Deshalb arbeitete ich in der Vorbereitung mehr an der Physis. Inklusive Aufwärmen muss ich in einem Spiel zweieinhalb Stunden konzentriert sein, das braucht viel Energie. Nun fühle ich mich körperlich besser, um in den letzten 15 Minuten frisch zu sein. Die Statistik allein kann meine Leistungen aber nicht ­beurteilen.

Das heisst?

Letzte Saison war meine Abwehrquote etwas besser, da verteidigten wir aber mit einem 6:0-System. Das mag ich mehr, weil es viele Würfe aus neun Metern gibt. Nun spielen wir meistens in einem 5:1, viele freie Abschlüsse sind die Folge. Zudem ist der Handball mit den Regeländerungen nochmals schneller geworden. War früher eine Abwehrquote von 40 Prozent stark, sind es heute 30 Prozent. Und dann gibt es noch etwas anderes, worüber niemand redet.

Was denn?

Die Goalies werden nun zwar besser vor Kopftreffern geschützt. Dass ein Angreifer nicht selten mit dem Fuss schon im Kreis gelandet ist, bevor er abschliesst, wird jedoch meistens nicht bemerkt. Klar: Die Schiedsrichter haben andere, grössere Probleme. Nur habe ich kaum eine Chance, um zu ­reagieren, wenn der Gegner vor mir im Kreis steht und wirft.

In der Krisensaison 2021/22 bemängelten Sie die ­Kommunikation in der Defensive. Hat sich diese mittlerweile verbessert?

Auch wenn mir die 5:1-Abwehr nicht so gefällt, bewegen wir uns auf einem viel höheren Level als letzte Saison, wir spielen sehr aggressiv. Die Kommunikation und die Spielvorbereitung sind klar verbessert, Trainer Peter Kukucka ist grossartig, mit ihm kann man über alles sprechen. Im Team haben wir eine gute Atmosphäre, wir haben viel Spass.

Sie werden Kriens jedoch trotz Option bis 2024 nach zwei Jahren verlassen. ­Weshalb?

Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich sehe, dass die Krienser wirklich an einer guten Geschichte arbeiten. Mit meinem Wechsel zu RK Celje kann ich wahrscheinlich in der Champions League spielen, und dies nur 20 Autominuten von meiner Heimatstadt Velenje entfernt. Zudem kenne ich Trainer Alem Toskic sehr gut, er war mein Teamkollege und später auch Trainer. Wir sprachen viel über Handball, als wir die zwei Stunden zu unserem Klub Csurgoi in Ungarn gemeinsam im Auto zurücklegten. Zudem möchte ich wieder fürs Nationalteam spielen.

Wann waren Sie zuletzt im Aufgebot der slowenischen Nationalmannschaft?

Vor drei Jahren, seither war ich kein Thema mehr, obwohl ich in der besten Form meines ­Lebens bin. Die Schweizer Liga wird in Slowenien nicht geschätzt, was ich nicht verstehe. Denn das Niveau hier ist wirklich gut.

Wie schauen Sie den ­nächsten Wochen entgegen?

Ich bin wirklich optimistisch, doch wir wissen, dass in den Playoffs praktisch alles bei null beginnen wird, ein schlechtes Spiel kann alles verändern. Ich habe in meiner Klubkarriere noch keine Titel gewonnen, und das soll sich ändern.