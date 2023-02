Fussball Die Luzernerinnen starten auf dem Krienser Kleinfeld erfolgreich ins Jahr Der FC Luzern siegt gegen Rapperswil-Jona 3:0 (1:0). Der Aufsteiger vergiesst am Ende bittere Tränen.

Die Luzernerin Lia Kamber (rechts) setzt sich gegen die Rapperswilerin Eleni Rittmann durch.

Es war etwas los im Krienser Kleinfeld. Zuerst trugen die Promotion-League-Männer ein Testspiel aus: Der SC Kriens bodigte den SC Cham mit 4:0. Drei Mal Rrezart Hoxha und Neuzuzug Carlo Manicone waren die Torschützen.

Danach folgte der Auftritt der Super-League-Frauen des FC Luzern. Dieser war nicht minder überzeugend, schlug er doch den Aufsteiger Rapperswil-Jona mit 3:0. Der Start ins Jahr ist geglückt, ebenfalls das Comeback des Trainers Edvaldo Della Casa. Auch wenn es noch einige Mängel zu kritisieren gäbe, fiel die Replik des Brasilianers positiv aus: «Ich bin zufrieden. Wir mussten gewinnen, es war in diesem ersten Spiel ein wenig Nervosität drin. Doch sobald wir es im Griff hatten, haben wir dank Geduld und konstruktivem Spiel nach vorne Lösungen gefunden.»

Della Casa sprach von 86 Spielminuten, in denen er zufrieden sein durfte. Ihm war nicht entgangen, dass die Rapperswilerinnen zwei Mal wacher aus der Kabine kamen als die Einheimischen. In der zweiten Minute gelangte Saaza Egli zum Abschluss, nach der Pause in der 47. Minute musste nach einer schönen Kombination erneut FCL-Torhüterin Laura Schneider eingreifen, die aber insgesamt einen geruhsamen Abend verbrachte.

Melanie Müller hat «Stürmerblut» in sich

Nach diesen beiden «Wachrüttlern» setzten die Luzernerinnen das um, was ihr Trainer im Vorfeld des Spiels verlangt hatte. Sie erlangten die fast totale Kontrolle der Partie. Doch das angestrebte vertikale Spiel in die Tiefe kam schnell einmal ins Stocken. Der Gast stellte sich darauf ein und machte im Mittelfeld dicht. Dennoch kam der FCL zu genügend Chancen. In der 11. Minute traf Anja Furger nach einem Corner per Kopf die Latte. Sechs Minuten später verpasste Debora Vogl die Führung und musste sich den Hinweis gefallen lassen, dass es möglich sei, auch mit dem linken Fuss abzuschliessen. Nachdem Furger eine zweite Kopfball-Möglichkeit liegen liess (29.), kam der Moment von Lia Kamber: Die Mittelfeldspielerin reagierte nach einem bösen Schnitzer der St. Gallerinnen am schnellsten und schob nach einem gewonnenen Prellball gegen Goalie Riana Gmür zum inzwischen überfälligen 1:0 ein (30.).

Die Luzernerinnen Chantal Wyser, Sina Cavelti, Anja Furger, Torschützin Lia Kamber und Melanie Müller (von links) jubeln nach dem Tor zum 1:0. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 11. Februar 2023)

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Captain Melanie Müller ihren Auftritt: Nach einem gelungenen Doppelpass traf sie sehenswert zum 2:0. Es war der erste Meisterschaftstreffer der defensiven Mittelfeldspielerin. Dass «Stürmerblut» in ihr fliesst, verhehlt sie nicht: «Es hat mir etwas gefehlt, eine Reihe weiter vorne zu spielen. Schön für mich, hat es wieder einmal geklappt.» Und sie schätzt es, dass unter dem neuen und alten Trainer «wieder schöner Fussball gespielt wird». Aber, so sagt sie auch selbstkritisch: «Wir müssen unsere Chancen gegen bessere Gegnerinnen dann besser ausnützen, noch effizienter werden.»

Gegen Rapperswil, das auf seinen erst drei Punkten sitzen bleibt, reichte es ohne Probleme: Sina Cavelti erzielte gegen ihren Ex-Klub nach einem Sololauf noch das 3:0 (66.). Gegen Ende flossen noch bittere Tränen bei zwei Rapperswilerinnen: Eleni Rittmann (78.) und Jessica Schärer (88.) hatten grosses Pech, verletzten sich wohl ernsthaft am Knie und mussten das Spiel unter Schmerzen vorzeitig abbrechen.

Luzern – Rapperswil-Jona 3:0 (1:0)

Kleinfeld. – 100 Zuschauer. – Tore: 30. Kamber 1:0. 49. Müller 2:0. 66. Cavelti 3:0. – Luzern: Schneider; Brülhart (73. Jost), Ruf, Häring, Klotz; Müller; Wyser (73. Kenel), Kamber (81. Heiniger); Furger (62. Laich), Cavelti, Vogl (62. Sager). – Rapperswil-Jona: Gmür; Holwerda, Rauber, Frei, Schärer; Rittmann (78. Steinmann); Stoob (54. Kaufmann), Frischknecht (67. Trajkovska), Klucker, Egli (67. Rexhepi); Schertenleib (78. Markovic). – Bemerkung: 13. Lattenkopfball Furger.