Ski-Orientierungslauf Sind sind erfolgreich: Die Müllers und ein Mann aus Sursee Die Schweizer Ski-OL-Läuferinnen- und -Läufer gewinnen an der EM und WM in Lettland zwölf Medaillen. Einige gehen in die Zentralschweiz.

Die Silber-Staffel mit Gian-Andri Müller, Flavio Ehrler und Corsin Müller (von links). Bild: Christian Aebersold (Madona, 4. Februar 2023)

Madona in Lettland war letzte Woche Austragungsort der Europameisterschaft der Elite, bei der auch die Junioren-WM und die Jugend-EM integriert waren. Dabei zeichneten sich die Zentralschweizer durch Diplome und Medaillen aus. Bereits am ersten Tag gewann der Einsiedler Lavio Müller im Sprint in der Kategorie Jugend die EM-Silbermedaille. Dieses Unterfangen glückte dem 15-Jährigen auch einen Tag später über die Mitteldistanz. Lavio Müllers älterer Bruder Nicola Müller holte sich bei der Elite mit Rang 6 über die Sprint- und Mitteldistanz jeweils ein Di­plom. Noch besser lief es für ihn am Freitag über die Langdistanz, die mit Massenstart ausgetragen wurde. Mit Platz 3 schaffte er den Sprung auf das Podest.

Bei der Junioren-WM war auch Flavio Ehrler dabei, der sich jeweils Rang 22 (Sprint und Mitteldistanz) notieren konnte. Bedeutend besser liess sich beim Surseer die Langdistanz an, bei der er mit Rang 6 ein Diplom holte und sich unmittelbar vor seinen Teamkollegen Gian-Andri Müller und Corsin Müller (beide Einsiedeln) platzierte, was für die samstägliche Staffel grosse Hoffnungen weckte. Bei den Elite-Staffelrennen sicherte sich das Trio Gion Schnyder (Siat), Andri Jordi (Heiligenschwendi) und Nicola Müller die Silbermedaille.

Staffel-WM-Silber für Flavio Ehrler

Die Frauen feierten mit der Einsiedlerin Flurina Müller dank der bronzenen Auszeichnung die erste Staffelmedaille auf Elite-Niveau. Auch die Junioren-Staffel mit Corsin und Gian-Andri Müller und Flavio Ehrler hatte mit dem Gewinn von WM-Silber hinter Finnland Grund zum Jubeln. Ehrler wurde auf Position drei als Schlussläufer ins Rennen geschickt. Dank einer anderen Routenwahl konnte er den vor ihm laufenden Schweden noch überholen, «und dann versuchte ich nochmals alles aus mir rauszuholen», so der Surseer. Auch die Juniorinnen gaben mit Platz 3 Anlass zur Freude.

Mit zwölf Medaillen schnitt die Schweizer Delegation so erfolgreich wie noch nie an internationalen Titelkämpfen ab. Weitere Einzel-Medaillen gewannen bei der Jugend Nesa Schiller (Speicher), Bronze im Sprint und Silber in der Langdistanz, Alina Niggli (Prémanon, FRA) krönte sich bei den Juniorinnen zur Weltmeisterin über die Mitteldistanz und lief zu zwei weiteren Bronzemedaillen (Sprint und Langdistanz).