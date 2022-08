Eishockey Die spätberufene WM-Teilnehmerin: Nadine Hofstetter steht vor ihrem dritten Grossanlass Wenn nichts dazwischen kommt, spielt die Küssnachterin Nadine Hofstetter (27) ab dem 26. August ihr drittes grosses Eishockeyturnier.

Nadine Hofstetter geht im Training mit viel Freude und Eifer zur Sache. Dominik Wunderli (Cham, 13. August 2022)

Ist sie eine Spätzünderin oder flog sie unter dem Radar der Coaches des Nationalteams jahrelang durch? Weder noch: Die inzwischen 27-jährige Nadine Hofstetter war wohl U18-Internationale, danach begleitete ständiges Verletzungspech ihre Karriere. Deshalb dauerte es bis ins Jahr 2021, ehe die Schwyzerin erstmals das Dress mit dem Schweizer Kreuz an einem Grossanlass überziehen durfte. Das war an der WM in Kanada. Auch im aktuellen Jahr, an den hermetisch abgeriegelten Olympischen Spielen in China, kam Hofstetter zum Einsatz.

Endlich hatte sie einmal Glück in ihrer Karriere: Das Pech einer Teamkollegin (positiver PCR-Test) verhalf der Pikettspielerin, ins Team aufzurücken. Die Schweizerinnen belegten schliesslich Rang vier, die angestrebte Bronzemedaille ging an Finnland, das die Partie um Rang drei mit 4:0 gegen die Schweizerinnen gewann. Trotzdem bilanziert Hofstetter: «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.» Das Ausharren hat sich also gelohnt, «ich habe immer daran geglaubt, meine Hartnäckigkeit hat sich ausbezahlt».

Die drei Schweizer Meistertitel sind weit weg

Hofstetter hatte schon früh Ambitionen. Sie spielte im Nachwuchs des Küssnachter SC, hatte auch einige Einsätze bei den Novizen U17 beim EHC Seewen, absolvierte eine Sportlerlehre in Zug: Trotzdem startete sie in jungen Jahren noch nicht durch. Sie weiss:

«Es war auch wegen des fehlenden Selbstvertrauens.»

Von 2011 bis 2017 stand die Verteidigerin im Kader der ZSC Lions, wurde drei Mal Schweizer Meisterin. «Leider spielte ich nur eine Randrolle, diese Zeit ist in meinen Gedanken mittlerweile weit weg. Ich war froh um den Wechsel nach Reinach, dieser brachte mich wieder näher zum Nationalteam.»

Ab sofort spielte sie dort eine Schlüsselrolle, konnte einiges zu den sportlichen Erfolgen beitragen. Trotzdem spielt sie ab der kommenden Saison bei SWHL-Aufsteiger Langenthal. Reinach zog das Frauenteam zurück, das bislang traditionell viele Zentralschweizerinnen in der höchsten Liga beschäftigte.

Bei den Zweikämpfen gibt es noch Luft nach oben

Im Vordergrund des Eishockeylebens steht für Nadine Hofstetter die bevorstehende WM in Dänemark. Ein Teil des Nationalteams trainiert zurzeit im OYM in Cham. Anders als an vorherigen Weltmeisterschaften fällt die Vorbereitung ungemein härter aus, denn üblicherweise findet die WM nach einer gespielten Meisterschaft statt. Doch der internationale Verband IIHF liebäugelt, diese Anlässe künftig immer im Sommer durchzuführen. Die Freude darüber hält sich bei Nadine Hofstetter in Grenzen: «Die ganze Vorbereitung ist anders, du musst bereit sein, ohne Vorbereitungsspiele absolviert zu haben. Auch musste ich mit meinem Arbeitgeber erneut eine Regelung finden, damit ich dabei sein kann. Trotzdem ist es cool, wieder an einer WM teilnehmen zu können, auch wenn ich lieber zuerst die Meisterschaft gespielt hätte.»

Nadine Hofstetter: voller Einsatz während des Trainings. Dominik Wunderli (Cham, 13. August 2022)

Hofstetter, die seit zwölf Jahren bei der Schwyzer Kantonalbank und zurzeit zu 80 Prozent angestellt ist, schätzt das Training im Chamer OYM. «Der Weg ins Training ist kurz, und dank dieser Einheiten auf höherem Level kann ich an meinen Skills arbeiten.» Skills sind Fähigkeiten und Fertigkeiten. Frage an Colin Muller, Coach des Nationalteams: Was sind die Stärken und Schwächen von Nadine Hofstetter? «Sie ist läuferisch gut, in der Schweizer Liga auch mit der Scheibe. Ich könnte sie im Notfall sogar als Stürmerin einsetzen, sie ist sehr lernfreudig. Trotz ihrer kräftigen Statur muss sie aber noch stärker an ihrem Durchsetzungsvermögen in Zweikämpfen arbeiten.»

Der Glaube an die WM-Medaille

WM-Gold und -Silber sind in fast aller Regel für Kanada und die USA reserviert. Doch trotz verpasster Medaille an Olympia glaubt Nadine Hofstetter an den letzten Platz auf dem Podest:

«Ja, das Gefühl habe ich. Wir sind als Team noch mehr zusammengewachsen. Ausserdem haben wir die Finninnen in der Olympia-Gruppenphase geschlagen. Und wer weiss, können wir vielleicht die Chance nutzen, weil die WM im August stattfindet.»

Die Teilnahmen an den Grossanlässen haben der Karriere von Nadine Hofstetter neuen Schub verliehen. Deshalb kommt die Frage, wie lange sie auf höchstem Niveau noch weiterspielen möchte, etwas zu früh: «Das ist schwierig zu sagen. Ich schaue von Saison zu Saison. Sobald die Freude und Energie nicht mehr da sein sollten, überlege ich aufzuhören.» Die Autofahrten an die Trainings ins noch weiter entfernt gelegene Langenthal nimmt sie gerne in Kauf: «Und solange dem so ist, mache ich weiter.» Die Spätberufene hat so vielen Widrigkeiten getrotzt, sie hat es verdient, die jüngsten Karriere-Erfolge noch einige Zeit auszukosten.