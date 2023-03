Handball Hoher Sieg und Vertragsverlängerungen: Doppelerfolg für den BSV Stans Stans schlägt Gossau im NLB-Duell souverän mit 36:26. Doch das ist am letzten Wochenende nicht der einzige Erfolg der Nidwaldner.

Die Stanser mit Lorin Schleich sind im Soll. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 18. 3. 2023)

Überraschung im Regional-Cup des Innerschweizer Handballverbands: Zweitligist BSV Stans gewinnt bei den Männern erstmals überhaupt den Titel, bezwingt am Sonntag im Endspiel den favorisierten Titelverteidiger Borba Luzern mit 34:30. «Nach den vielen Finalniederlagen der letzten Jahre tut das gut, erst recht gegen ein so illustres Team wie Borba», sagt der Stanser Kreisläufer Mario Christen mit Blick auf das gegnerische Kader, dem unter anderen die früheren NLA-Spieler Marcel Lengacher, Yves Mühlebach und Raphael Muff angehören.

Auch das Stanser Ensemble liess sich allerdings sehen, mit Franco Inderbitzin, Sanel Jelecevic, Janis Lang und Julian Estermann figurierten vier Akteure der 1. Mannschaft im Aufgebot. Diese spielt bekanntlich in der NLB und feierte am Wochenende ebenfalls einen Erfolg. Am 19. Spieltag bezwangen die Nidwaldner zu Hause Fortitudo Gossau mit 36:26. «Stans gelang eine geschlossene Mannschaftsleistung», resümierte Mario Christen, der neben seinen Einsätzen in der zweiten Auswahl als Sportchef der Männer fungiert.

Die Gossauer, die bis 2019 in der NLA spielten, waren chancenlos, sorgten zuweilen sogar für etwas Slapstick. Weil der Rückraum kaum Durchschlagskraft generierte, setzte der Gäste-Trainer vorübergehend auf ein 7:6-Angriffsspiel. Diese Massnahme sorgte zwar tatsächlich für einige Tore, der Wechsel des zusätzlichen Feldspielers mit dem Goalie funktionierte anschliessend aber überhaupt nicht. Postwendende Gegentore ins leere Gehäuse waren die Folge, weshalb Gossau diese Übung bald wieder abbrach.

Drei Ausländer bleiben beim BSV Stans

Die Stanser kamen so zu einem komfortablen Sieg gegen einen limitierten Kontrahenten, ohne restlos überzeugen zu können. Gut war das Tempospiel, stark der Goalie, Noah Ineichen kam auf eine Abwehrquote von 44 Prozent. «Wir sind im Soll, gewinnen jene Spiele, die wir gewinnen müssen», sagt Christen, doch er verrät auch. «Teilweise wäre mehr möglich, vielleicht gelingt uns noch der Sprung in die Top 5.» Aktuell sind die Stanser auf Platz sieben klassiert, angesichts des schlagkräftigen Kaders mit drei Ausländern wohl das Minimum, das erwartet werden darf. Einen Aufwärtstrend lässt dabei der rechte Aufbauer Ramon Pereira de Oliveira erkennen. Der Brasilianer in Diensten der Nidwaldner laborierte lange an Kniebeschwerden. Seit diesem Jahr kooperiert der BSV Stans mit Gabriel Gwerder, der im Athletikbereich auch Skistar Marco Odermatt betreut. «Dank einem sauberen Muskelaufbau wirkt Ramon seit dem Winter für uns wie eine Neuverpflichtung», berichtet Christen. Prompt ist sein Vertrag, ebenso wie jener des Brasilianers Fernando Skrebsky Dutra und des Kroaten Ivan Medic, verlängert worden.

Generell bleibt die Stanser Mannschaft grösstenteils zusammen. Für Janik Nauer, der zurück nach Muotathal wechselt, soll noch ein linker Aufbauer dazustossen, ansonsten werden die wenigen Abgänge mit eigenen Junioren kompensiert. Der 20-jährige Keeper Julian Estermann ist einer davon, gegen Gossau erzielte er eines der sieben Stanser Tore ins leere gegnerische Gehäuse – ganz zur Freude seines Vaters, dem ehemaligen NLA-Goalie und Ex-Vereinspräsidenten Markus Estermann. Ob Trainer Fabio Madia bleibt, ist offen, der Verein würde ihn gerne halten, aktuell laufen Gespräche. Unter Madia hat sich die Mannschaft stabilisiert, wächst aber noch nicht über sich hinaus.

Stans – Gossau 36:26 (14:12)

Eichli. – 422 Zuschauer. – SR Ali Souley/Meillier. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Stans, 3-mal 2 Minuten gegen Gossau. – Stans: Ineichen (16 Paraden; 1 Tor)/Estermann (2; 1); Schleich (5 Tore), Pereira de Oliveira (3), Skrebsky Dutra (9/2), Medic (2), Femiano (3), Kuster (8); Inderbitzin (2), Achermann, Weingartner (1), Wanner, Stadelmann (1), Nauer.