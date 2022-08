Tennis Doppelfinal für Adam Moundir, Premiere für Andri Casanova Die beiden Zentralschweizer Tennisspieler trafen im ITF-Halbfinal in Muttenz aufeinander. Mit dem besseren Ende für die Nummer eins.

Adam Moundir erreichte in Muttenz das Doppelfinal. Dominik Wunderli (Horw, 14. Mai 2022)

Beim mit 25000-Dollar dotierten ITF-Futures-Turnier in Muttenz (BL) trafen die Nummern eins und fünf der Zentralschweiz, Adam Moundir (27, N2.16) und Andrin Casanova (18, N3.49), im Doppel-Halbfinal aufeinander. Dabei setzte sich der Routinier zusammen mit dem Deutschen Jimmy Yang gegen den Junioren mit dem Basler Raffaele Mariani (18) mit 6:4, 6:4 durch. Das eingespielte Duo Casanova/Mariani lieferte das Meisterstück bereits in der 1. Runde mit dem 7:6 (7:5), 5:7, 12:10-Sieg gegen Florent Bax (ATP 816, FRA) und Oleksander Ovcharenko (ATP 432, UKR) ab. Im Final unterlagen Moundir und Yang dem Deutschen Duo Kai Wehnelt/Patrick Zahraj 3:6, 2:6, womit der schweizerisch-marokkanische Doppelbürger aus Luzern den fünften Doppeltitel auf der ITF-Stufe verpasste – den ersten bei einem 25000-Dollar-Turnier.

Casanova wird mit einer Wildcard belohnt

Im Einzel erreichte Casanova bei seiner zweiten Teilnahme an einem Futures-Turnier zum ersten Mal das Haupttableau. Vor einem Jahr scheiterte der Weggiser ebenfalls in Muttenz in der ersten Runde an Bax. Dieses Mal bezwang die Nummer 224 der Junioren-Weltrangliste in der Qualifikation den Argentinier Alan Postay (ITF 723) und den Italiener Luca Parenti (ITF 1816) jeweils klar in zwei Sätzen, ehe er gegen den Italiener Julian Ocleppo mit 6:7 (3:7), 2:6 ausschied, dabei aber im Startsatz der Nummer 790 der Weltrangliste alles abverlangte. In dieser Woche versucht Andrin Casanova in Caslano beim 25000-Dollar-Turnier seine ausgezeichnete Form dank einer Wildcard im Hauptfeld zu bestätigen. Adam Moundir (ATP 719) scheiterte nach der überstandenen Startrunde im Achtelfinal am als Nummer vier gesetzten Franzosen Matteo Martineau (ATP 390) knapp in drei Sätzen. (a.k.)