Eishockey Duell der besten Defensivabteilungen: Der HC Luzern duelliert sich mit Wil um den Finaleinzug Erstligist HC Luzern trifft ab heute im Playoff-Halbfinal auf Wil (20.15 Uhr, Eiszentrum).

Emanuel Guidon, Stürmer HC Luzern. Bild: Mathias Renner

Der HC Luzern erfüllte im Viertelfinal die Pflicht und besiegte Burgdorf mit 3:1 in der Best-of-5-Serie. Es war kein Spaziergang, die Emmentaler forderten die Luzerner in sämtlichen Partien. Burgdorf war ein robuster Gegner, der physische Präsenz markierte und auf Konter stets gefährlich war. Letztlich setzten sich aber die individuelle Klasse und die Routine des Favoriten durch.

Nun im Halbfinal (Best of 5), wo der HCL als Qualifikationssieger erneut Heimvorteil geniesst, wird man von Beginn weg konzentriert arbeiten müssen. Die Wiler eliminierten im Viertelfinal das Überraschungsteam Prättigau-Herrschaft ebenfalls mit 3:1 in der Serie und stellten in Qualifikation der 1. Liga Region Ost mit nur 43 Gegentreffern die beste Verteidigung. Interessant: Wils Keeper Daniel Schenkel (1,75 Gegentreffer pro Spiel) und Luzerns Torhüter Yannik Peter (2,1) hatten auch die besten ­Werte in der Qualifikation. «Es braucht Disziplin, Wille und Kampf vom ersten Scheibeneinwurf. Dann können wir erfolgreich starten», ist der 26-jährige Cyril Niederhäuser überzeugt. Der HCL-Verteidiger sagt weiter: «Wir hatten gegen Burgdorf in jeder Partie eine Phase, wo wir unser Spiel nicht durchgezogen hatten. Hier müssen wir uns steigern, dem Gegner unser Spiel aufzwingen und ihn ständig unter Druck setzen.» Wil bringt spielerisch ganz andere Qualitäten mit als noch Burgdorf. Die St.Galler spielen ein gepflegtes Hockey mit offensivem Drang und stehen defensiv sehr stabil. Die Partien dieser beiden spielstarken Teams versprechen ­attraktiv zu werden. In der ­Qualifikation gewannen beide Teams ein Spiel (Wil 3:2 n.P.; ­Luzern 2:1).

Luzerns Defensive gegen Burgdorf mit nur vier Gegentreffern überzeugte, die Offensive mit 12 Treffern etwas weniger. Stürmer Emanuel Guidon weiss: «Wir müssen uns im Überzahlspiel steigern und auch in der Effizienz. Die Chancenauswertung muss besser werden. Wir kreieren immer wieder gute Tormöglichkeiten, die wir nicht optimal verwerten.» Luzern und Wil standen sich bereits letzte Saison im Viertelfinal gegenüber, mit dem besseren Ende für den HCL (3:1-Seriensieg). Die Halbfinalserie startet heute (20.15 Uhr, Eiszentrum Luzern).

Zweitligist Küssnacht musste in der Belle bei Illnau-Effretikon eine 4:5-Niederlage nach Verlängerung kassieren und schied im Viertelfinal mit 2:3-Siegen dramatisch aus. Fix ist der Abstieg der Seetaler, die zusammen mit Schaffhausen eine Runde vor Schluss bereits die 3. Liga planen müssen. Zug schaffte den Ligaerhalt souverän, und zwar zusammen mit Dürnten.

1. Liga. Playoff-Halbfinals (best of 5). Heute. 20.15: Luzern (1.) – Wil (4.). Wetzikon (2.) – Bellinzona (3.).

2. Liga. Playoff-Viertelfinal (best of 5): Illnau-Effretikon – Küssnacht 5:4 n.V.; Schlussstand: 3:2. – Abstiegsrunde: Seetal – Zug 1:0 n.V. – Rangliste: 1. Dürnten 12. 2. Zug 10. 3. Schaffhausen 6. 4. Seetal 2. Schaffhausen und Seetal steigen ab.