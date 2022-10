Fussball Sarner Abend zum Geniessen Der FC Sarnen (2. Liga regional) feiert den dritten Meisterschaftssieg in Serie. Beim 1:0 gegen Horw muss er sich aber lange gedulden.

Kopfballduell zwischen dem Sarner Marco Schmidlin (rechts) und dem Horwer Severin Gut. Bild: Roger Grütter (Sarnen, 29. Oktober 2022)

Bereits im Vorfeld der Partie gegen den FC Horw wurden die Sarner Fans auf ein möglichst spektakuläres letztes Heimspiel vor der Winterpause eingeschworen. Der traditionelle Nahrin-Suppentag war zur Spielmitte angesagt. Und die Heimmannschaft hoffte, dass den Anhängerinnen und Anhängern diese Suppe gegen den starken 2.-Liga-Aufsteiger nicht versalzen wurde.

Nach der Partie stand die vom Fanionteam organisierte «Red Night» im neu renovierten Sarner Spritzenhaus an, welche die Akteure zusammen mit den Sponsoren und übrigen Vereinsanhängern auch noch geniessen wollten. Mit anderen Worten: Für einen tollen Heimmatch war am vergangenen Samstag alles angerichtet.

Aber spielten die Fussballer um Spielertrainer Cyrill Gasser mit? Ja, die Zuschauenden sahen einen unterhaltsamen und auch technisch hochstehenden 2.-Liga-Match mit vielen spannungsgeladenen Aktionen, wobei der FC Sarnen das bessere Ende für sich behielt.

Platzverweis schwächt die Gäste

Es lief die 86. Minute. Die Gäste aus dem Kanton Luzern verteidigten nach dem Notbremse-Platzverweis von David von Holzen (51.) das 0:0 so gut es ging. Doch dann kam für die beherzt kämpfende Truppe um Trainer Marco Mangold der Hammerschlag. Der zehn Minuten zuvor eingewechselte Sarner Jan Wallimann vollendete eine schön herausgespielte Kombination zum hochverdienten 1:0-Sieg. Die Obwaldner Spielerbank war innert Sekunden leergefegt. Das Tohuwabohu im Horwer Fünferraum war riesengross, als der Torschütze gefeiert wurde. Auch Passgeber Cyrill Gasser strahlte nach dem Abpfiff süffisant: «Ich wusste, wem ich den Ball zuspielen muss, dass dieser endlich den Weg ins gegnerische Tor fand.»

In der ersten Halbzeit hatte Sarnen mit Pfostenschüssen von Gasser (38.) und Daniel Rohrer (42.) ein klares Chancenplus. Der FC Horw war nur bei den Cornerflanken von Routinier und Captain Timo Schmid gefährlich. Doch Sarnen-Goalie Cédrice Häfliger behielt zusammen mit seinen Defensivkollegen stets den Überblick.

Rohrer kann Penalty nicht nutzen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Zuspiel in die Tiefe holte der Horwer von Holzen als hinterster Spieler den Sarner Rohrer von den Beinen: Platzverweis. Der Weg zu einem weiteren Sieg schien für den FCS geebnet. Aber die Obwaldner taten sich schwer, suchten den Erfolg mit der Brechstange, während die Horwer immer wieder Nadelstiche wie den Lattenkopfball von Leonardo Bezzola (60.) setzten.

In der 77. Minute wollten sich die Sarner für ihre Offensivbemühungen endlich belohnen. Der eingewechselte Norman Blättler wurde im Strafraum gefoult. Doch Rohrer knallte den Ball beim fälligen Strafstoss an die Latte. Die Enttäuschung beim Heimteam war gross – bis eben der 22-jährige Wallimann seinem Klub den 1:0-Sieg sicherte. «Wir brachten unseren tollen Teamspirit von der Kabine auf den Platz», sagte der Torschütze. Und Spielertrainer Gasser meinte strahlend: «Sicher, der Ausschluss spielte uns in die Karten. Wir haben in unserem dritten Spiel innert sieben Tagen aber auch gezeigt, dass bei uns der Teamgedanke stimmt.»

Sarnen will Siegesserie gegen Littau fortsetzen

Wenn es nach Cyril Gasser geht, dürfte der Lauf nach den vier Siegen in Serie (darunter das 3:0 im IFV-Cup in Buttisholz) im letzten Spiel auswärts beim Tabellenletzten Littau weitergehen. Dafür haben sich die Sarner ganz bestimmt in der «Red Night» eingeschworen.