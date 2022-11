Leichtathletik Stilvoller Abschied: Ein erfolgreicher Leichtathlet gibt den Rücktritt Der Sempacher Jonas Schöpfer (26) beendet seine Karriere. Er eroberte 36 Medaillen an Schweizer Meisterschaften.

Schöpfer: «Meine Karriere war wunderschön, ich habe einen Rucksack voller Erlebnisse.» Bild: Hanspeter Roos (Basel, 12. September 2020)

Mit einer Faltkarte hat sich Jonas Schöpfer bei 160 seiner engsten Sportbegleiter gemeldet. 130 davon enthielten einen handgeschriebenen, persönlichen Teil. Damit beendet der Sempacher seine sportliche Karriere auf stil- und respektvolle Weise. Nach zahlreichen Erfolgen will der 26-Jährige seinen Schwerpunkt verlagern. Im Juli schliesst er sein Studium zum Betriebsökonomen mit Vertiefung Sport Management ab. Schöpfer wäre noch jung genug für Leistungssport, aber er sagt:

«Ich habe früh begonnen und schaue auf eine lange Karriere zurück.»

36 Medaillen an Schweizer Meisterschaften eroberte er: 22 Mal war es Gold, elf Mal Silber und drei Mal Bronze. Sechs Meistertitel bei der Elite bildeten die Krönung – drei Mal über 800 m im Freien und einmal in der Halle, im Kurzcross sowie in der Olympischen Staffel (mit der LG Nordstar Luzern). Schöpfer bilanziert: «Meine Karriere war wunderschön, ich habe einen Rucksack voller Erlebnisse.»

Seine Brüder sind wichtige Wegbegleiter

Als Vierjähriger bestritt Jonas Schöpfer seinen ersten Wettkampf, am Hellebardenlauf in Sempach. Vier Jahre später stand er stolz im grünorangen Shirt der Läufergruppe Sempach zuoberst auf dem Podest. Und bald einmal wusste er Andy Vögtli an seiner Seite, den ehemaligen Weltmeistertrainer von André Bucher. «Andy schrieb mir nicht nur die Trainingspläne und absolvierte mit unserer regionalen Trainingsgruppe die Trainingseinheiten, sondern fuhr mit dem Velo auch an meine Wettkämpfe», erzählt Schöpfer. Unvergesslich bleiben die Teilnahmen an den Junioren-Europameisterschaften in Bydgoszcz (Po) oder Eskilstuna (Sd).

Erste und bis am Schluss wichtige Wegbegleiter waren Jonas Schöpfers Brüder Matthias (30) und David (28). Mit ihnen feierte er etliche Erfolge an Staffel- und Teammeisterschaften. 168 Wettkämpfe summierten sich bei Jonas Schöpfer zwischen 2011 und heute. Sein Trainingstagebuch führt zu eindrücklichen Zahlen: 438 Bahntrainings, 4326 Trainingsstunden und 28210 Laufkilometer. Prägend waren auch die sieben Auftritte im Nationaldress – zwischen der U20-WM 2014 in Eugene (USA) und der Cross-EM 2021 in Dublin. Von Jahr zu Jahr steigerte Jonas Schöpfer seine 800-m-Bestmarke, von 1:56,20 Minuten als 16-Jähriger bis auf 1:47,63 mit 24.

Verletzung macht ihm zu schaffen

In den letzten beiden Jahren sah sich Jonas Schöpfer durch Achillessehnen-Beschwerden zurückgebunden. Erste Gedanken, sich umzuorientieren, machte er sich vor einem Jahr. Zumindest ein Jahr wollte er sich noch geben. Mit dem Hallentitel sowie Platz zwei an der Cross-Schweizer-Meisterschaften feierte er nochmals schöne Erfolge. Im vergangenen Sommer aber musste er erkennen, dass «die Verletzungshexe nicht so einfach auszuspielen ist».

Seine Zeit im Spitzensport erlebte Jonas Schöpfer als Privileg – mit nur einem Schönheitsfehler: «Eine Teilnahme an Olympia, an einer Elite-WM oder -EM habe ich leider nie realisiert.» Nun strebt der Zentralschweizer den Einstieg in die Berufswelt an. Weiterlaufen wird er an Strassenläufen und Breitensportanlässen für den STV Sempach und im Team für die LG Nordstar Luzern.