Fussball «Ein Riesenereignis»: Freude herrscht in Stans trotz Kanterniederlage Die 1.-Liga-Frauen von Stans-Engelberg feiern gegen die Young Boys ein Cupfest, bleiben bei der 0:9-Niederlage aber chancenlos.

Die Stanser Abwehrspielerin Desiré Kiner (Mitte) wehrt sich gegen zwei Bernerinnen. Bild: Roger Grütter (Stans, 22. Oktober 2022)

«Das Bier ist kalt, der Grill und der Racletteofen vorbereitet, das Wetter perfekt. Es ist alles angerichtet für einen schönen Fussballabend.» So stimmte sich der Klubbeizer im Stanser Eichli auf den Cup-Sechzehntelfinal zwischen der SG Stans-Engelberg und den Young Boys ein. Und auch nach dem Highlight gab es fast nur strahlende Gesichter. Auf dem Platz stellten sich die beiden Teams zu einem Gruppenfoto zusammen, aus dem Lautsprecher dröhnte «Happy Birthday» für die Berner Zwillinge Rilana und Selina Ueltschi, die am Samstag 19 Jahre alt wurden.

Die rund 350 Fans applaudierten derweil artig für das eben beendete, intensive Spektakel. «Für uns ist die Chance, gegen ein solches Team zu spielen, ein Riesenereignis», schwärmte Captain Manuela Amstad und Trainer Stefan Lenherr befand: «Diese Zuschauerzahl, diese Emotionen, das sind wir uns nicht gewohnt.» Ganz neu war die Erfahrung für die SG Stans-Engelberg allerdings nicht, bereits vor einem Jahr trafen sie im Cup auf einen Grossen des Schweizer Frauenfussballs, im Achtelfinal auf den FC Basel.

Es ging zu schnell für Stans-Engelberg

0:8 war damals das Ergebnis und auch diesmal, gegen die Berner Young Boys – den aktuell Zweitklassierten aus der Women’s Super League, gab es für den 1.-Liga-Aufsteiger nichts zu holen. 0:9 lautete das Skore, die Schiedsrichterin pfiff pünktlich ab, strich die Nachspielzeit, aus Mitgefühl möglicherweise, um die wacker kämpfenden Zentralschweizerinnen vor einem Stängeli zu bewahren. Es ging definitiv zu schnell für die SG Stans-Engelberg, die in der Meisterschaft auf dem letzten Platz klassiert ist und einige gravierende Verletzungen (Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss, Schulterläsion) zu beklagen hat.

Viele Zuschauende bevölkern das Eichli. Bild: Roger Grütter (Stans, 22. Oktober 2022)

Goalie Leandra Litschi machte zwar einen wachen Eindruck, erlief einige Steilpässe in die Tiefe und, auch die Abwehr war bemüht, den Favoriten so oft wie möglich ins Abseits tappen zu lassen. «Das Tempo» sei aber der grösste Unterschied, meinte Captain Amstad, «und die Standards, die sind einstudiert, das kennen wir so nicht.» Stans-Engelberg igelte sich hinten ein und wurde doch immer wieder überlaufen. Nach 35 Minuten führte YB 5:0, die Kanterniederlage nahm Formen an. Den Gastgeberinnen gelang es hernach aber immer besser, den Respekt vor dem übermächtigen Kontrahenten abzulegen. «Es war nicht so, dass wir nie an den Ball kamen. Das gab uns Selbstvertrauen», sagte Amstad und Trainer Lenherr hielt fest: «Wir haben gut dagegengehalten. Zwischen uns und der Super League liegen keine Welten, wenn ich sehe, dass dort Spiele zuweilen auch mit 7:0 oder 8:0 enden.»

Die Frauen sind der Stolz des Vereins

Das klare Verdikt ändert schliesslich nichts daran, dass die Frauen der Stolz des Vereins sind – das bezeugt das Banner über dem Eingang der Klubbeiz, das ihnen zum 1.-Liga-Aufstieg gratuliert. Viermal gewannen sie in den letzten sieben Saisons zudem den IFV-Cup.

Auch an Nachwuchs mangelt es nicht, die seit 2016 bestehende SG Stans-Engelberg boomt. Neben einem FF19- und einem FF15-Team stellt sie seit dieser Saison auch bei den Jüngsten, den FF12, zwei Teams. «Es ist spürbar, dass der Frauenfussball international gepusht wird und das Schweizer Nationalteam an grossen Turnieren dabei ist», sagt Hanna Furrer, welche die sechsköpfige und mit viel Power ausgestattete Frauenkommission im Vorstand des FC Stans vertritt. Und so dürfte das Highlight am Samstagabend im Stanser Eichli nicht das letzte gewesen sein.