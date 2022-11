Eishockey Ein Tanz auf mehreren Hochzeiten, doch das macht diesem Junior nichts aus Der Adligenswiler Eishockeyaner Devin Stillhardt (19) spielt gleich in drei Mannschaften.

Devin Stillhardt, Verteidiger HC Luzern. Bild: Mathias Renner

Devin Stillhardt sagt: «Motivieren muss ich mich nicht. Dass ich diese Saison in drei verschiedenen Teams zum Einsatz komme, sehe ich für mich auch als persönliche Herausforderung.» Der Sohn des früheren Eishockeyprofis Sven Stillhardt spielt beim HC Luzern in der 1. Liga, beim Küssnachter SC in der 2. Liga (B-Lizenz) und hilft bei den U20-A-Junioren des HC Luzern aus.

«Ich habe beim HCL meine Karriere gestartet und habe hier meine Wurzeln und mein Herz», sagt der 19-Jährige.

«Die Spiele mit Küssnacht, auch wenn es eine Liga tiefer ist, sehe ich auch als zusätzliche Chance.»

Bei den Schwyzern kann er mehr Verantwortung übernehmen und erhält viel Spielpraxis. «Dadurch habe ich Selbstvertrauen gewonnen und profitiere so in der 1. Liga bei meinen Einsätzen mit dem HCL. Ich bin gereift», sieht Stillhardt es positiv. Übrigens: Am vergangenen Samstag beim 6:3-Sieg der Luzerner über die Pikes Oberthurgau erzielte der Verteidiger seinen ersten Treffer in der 1. Liga. Stillhardt: «Das ist ein schönes Gefühl, dieses Spiel werde ich natürlich nicht mehr vergessen. Dass wir gewonnen haben, macht die Sache perfekt.»

Playoffs mit zwei Teams?

Dem Adligenswiler, der in der Ausbildung zum Zeichner Fachrichtung Architektur steht, könnte ein intensiver Jahresbeginn blühen. Er will es mit dem HCL und dem KSC in die Playoffs schaffen.

«Gut möglich ist, dass ich dann die schönste Zeit in beiden Teams erlebe. Zwei Playoff-Partien pro Woche wären natürlich cool.»

Ob Luzerns Headcoach Raphael Zahner den talentierten Stillhardt (184 cm; 74 kg) in beiden Teams spielen lässt, wird sich zeigen, weil der HCL erste Priorität geniesst und auch ein gewisses Verletzungsrisiko besteht.

Lob vom Küssnachter Co-Trainer

Stillhardt würde sich jedenfalls freuen, wenn er nebst den Einsätzen mit Luzern weitere Spiele für den KSC bestreiten könnte. In Küssnacht fühlt er sich sehr wohl, viele Spieler kennt er aus Nachwuchszeit. Der Küssnachter Co-Trainer Michael Imhof sagt über den Adligenswiler: «Devin ist ein absoluter Teamplayer. Er bereichert unsere Mannschaft Team, hat viele Qualitäten in der Verteidigung und in der Offensive und übernimmt viel Verantwortung.»