Langlauf Das hat gut getan: Ein weiterer Schritt nach vorne für Silvan Lauber Am Salwideli-Langlauf in Sörenberg siegt der Horwer Silvan Lauber in der Kategorie U18. Seine Saison verlief bisher nicht problemlos.

Der 17-jährige Silvan Lauber musste «ziemlich beissen». Bild: Guido Küng (Sörenberg, 5. Februar 2023)

Der ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup geht in die Endphase. Mit dem Salwideli-Langlauf organisierte der Skiclub Flühli das achte von insgesamt zehn Rennen, wobei drei infolge Schneemangels abgesagt werden mussten. Die Schneedecke in Sörenberg war am Sonntag ebenfalls dünn. Das OK unter der Leitung von Christoph Schnider setzte jedoch alles daran, dass das Biathlon- und Langlaufwochenende stattfinden konnte. Der Horwer U18-Athlet Silvan Lauber war voll des Lobes: «Nach dem regnerischen Samstag hätte ich niemals so tolle Verhältnisse erwartet.» Die tieferen Temperaturen in der Nacht auf den Sonntag kamen den Organisatoren sicherlich entgegen.

«Für uns Athleten sind die Regionalrennen enorm wichtig. Gerade in einer Zeit, wo gut ein Monat zwischen den einzelnen nationalen FIS-Rennen liegt», erklärt Lauber. Für den Athleten der Sportmittelschule Engelberg ist die Bedeutung solcher Wettkämpfe in dieser Saison noch ­etwas grösser als für andere. Der 17-Jährige hat sich Ende November eine Stirnhöhlenentzündung eingefangen und musste rund einen Monat pausieren. Den ersten Teil der Schweizer Meisterschaften Mitte Januar verpasste er, und auch die Chance auf die Teilnahme an den Europäischen Olympischen Jugendspielen musste er frühzeitig begraben. Lauber hadert nicht damit. Er richtet seinen Blick in die Zukunft. Es stehen in Campra wichtige Continental-Cup-Rennen an und Ende Februar die nächsten Swisscup-Rennen.

Lokalmatador will es besonders gut machen

Beim in der freien Technik ausgetragenen Salwideli-Langlauf konnte Silvan Lauber einen weiteren Schritt vorwärts machen. Im Jahrgangsduell gegen Lokalmatador Julian Emmenegger schwang er wie schon vor Wochenfrist beim Schrattenlauf in Marbach oben aus. «Ich konnte sicherlich von der Startnummer profitieren. Direkt nach Julian gestartet, lief ich ziemlich rasch zu ihm auf und folgte den Rest des Rennens seinen Fersen», bilanziert Lauber. Er lässt durchblicken, dass er ziemlich beissen musste. «Es hat gutgetan, mich wieder einmal so richtig verausgaben zu können.»

Von einem soliden Rennen spricht derweil Julian Emmenegger als Zweiter in der Kategorie U18: «Ich war beim Heimrennen etwas nervöser als auch schon. Wenn so viele vom Club vor Ort sind, will man es besonders gut machen.» Besonders gut lief es dem Athleten des Skiclubs Flühli in dieser Saison schon einige Male. So war Emmenegger im Dezember beim nationalen Saisonstart im Goms der zweitbeste U18-Athlet über 10 km im klassischen Stil. Mitte Monat sicherte er sich über die gleiche Distanz in der freien Technik die Bronzemedaille an den Schweizer Meisterschaften. Die gute Form führte für Emmenegger zum ersten Continental-Cup-Rennen im österreichischen St.Ulrich am Pillersee. Nur knapp verpasste er die Selektion für die Europäischen Olympischen Jugendspiele. «Das hat mich schon etwas gefuchst. Auf der anderen Seite nehme ich ­erfreut zur Kenntnis, dass wir in den Vorbereitungen einiges richtig gemacht haben.» Rund 700Jahrestrainingsstunden werden es bei Emmenegger Ende Saison sein. Durchschnittlich also zwei Stunden pro Tag, wobei es gerade nach Rennen ­bewusst auch Ruhetage ohne Trainings gibt. «Die Erholung und Regeneration ist enorm wichtig, um über die ganze Saison die Spannung hochhalten zu können», sagt Emmenegger.

Das Rennen der Frauen dominierte die U18-Athletin Leandra Schöpfer vom Skiclub Marbach. Bei den Männern ging der Tagessieg an den Entlebucher Lars Fankhauser.

