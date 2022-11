Fussball Hergiswil stellt Spiel auf den Kopf: Eine Minute, die nervt und freut Der FC Hergiswil teilt im 2.-Liga-inter-Derby gegen den SC Cham II mit einem 2:2 die Punkte.

Laufduell zwischen dem Hergiswiler Michel Kaufmann (rechts) und dem Chamer Andri Tillmann. Bild: Roger Grütter (Hergiswil, 19. November 2022)

«Diese eine Minute nervt mich gewaltig.» Cham-II-Trainer Pascal Nussbaumer begründet seine Aussage im Match gegen den FC Hergiswil: «Wie kann man nur in so kurzer Zeit alles kaputtmachen, was man zuvor erarbeitet hat?» Weshalb der grosse Ärger nach Spielschluss beim Cham-Trainer? Es lief die 69. Minute. Die Zuger lagen 1:0 vorne, hatten bis auf eine Hergiswil-Torchance (52.) durch Ramon Achermann, der nach einem tollen Solo erst an Cham-Goalie Orlando Gyr scheiterte, alles im Griff. Da landete ein abgewehrter Ball bei Flavio Weber, der diesen mit einem Knaller aus gut 25 Metern zum 1:1 einnetzte. Und nur wenige Sekunden später musste Nussbaumer den nächsten Tiefschlag verdauen. Nach einer Passfolge über Weber und dem kurz zuvor eingewechselten Fabio Gisler landete der Ball bei Laurin Häfliger, der dem Chamer Goalie aus kurzer Distanz keine Abwehrchance liess.

Diese beiden Hergiswil-Tore stellten den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Denn in der ersten Halbzeit hatten die Nidwaldner, welche mit dem letzten Aufgebot in dieses Derby steigen mussten, zu keiner Zeit Zugriff aufs Spiel. Hergiswil-Keeper Samuel Blättler musste gegen Andri Good (8.) und Abdurani Morceli (20.) seine Klasse auspacken, um ein frühes Gegentor zu verhindern. Dieses fiel in der 29. Minute dann doch noch. Andri Good köpfelte einen Flankenball zur 1:0-Führung ein.

Hergiswil kommt mit Cham-Pressing nicht klar

Die mächtig Druck machenden Zuger verpassten es, schon im ersten Spielabschnitt den «Sack zuzuschnüren». Routinier Reto Scherer konnte in der 41. Minute allein aufs FCH-Goal zulaufen, versetzte auch noch Samuel Blättler, traf aber das leerstehende Tor nicht. Der «reuige Sünder» nach der Partie:

«Diese Chance hätte ich nützen müssen.»

Und weg war die Vorentscheidung. So sah es auch Hergiswil-Trainer Sascha Imholz: «Wir kamen mit dem Pressing des Gegners nicht klar. Und mussten froh sein, dass wir nicht mit einem grösseren Rückstand in den zweiten Spielabschnitt starten mussten.»

Zurück zum Spielgeschehen: Der verdiente Ausgleich für die Chamer fiel dann doch noch. Der kurz zuvor eingewechselte Leandro Stutzer überraschte in der 77. Minute den sonst sehr gut haltenden Hergiswil-Goalie mit einem fiesen Aufsetzer. Der dem holprigen Grossmatt-Terrain geschuldete Abpraller versenkte derselbe Spieler via Innenpfosten zum gerechten 2:2-Ausgleich.

Pascal Nussbaumer (37), der seit fünf Jahren an der Seitenlinie der Chamer 2. Mannschaft steht, ist mit dem bisherigen Auftreten seiner Mannschaft zufrieden. Sein Credo:

«Wir haben in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Wenn jeder einzelne Spieler die Leidenschaft, die Freude und unseren Teamspirit auf den Platz bringen kann, dann können wir gemeinsam etwas erreichen.»

Eine Saison ohne Sorgen eingeplant

In Hergiswil reichte es den Chamern nicht zum Vollerfolg. «Nach den vier Pleiten in Serie hätte uns ein Sieg sehr gutgetan», meinte Nussbaumer. Und konnte sich noch Minuten nach dem Spiel immer noch nicht beruhigen: «Dieses Ein-Minuten-Blackout nervt mich noch immer.»

Während das Chamer Team (bisher 19 Punkte) noch das Aufsteiger-Duell gegen den FC Collina d’Oro vor sich hat, ist für den FC Hergiswil die Vorrunde abgeschlossen. «Wir haben eine ordentliche Vorrunde gespielt, nicht mehr», analysiert Trainer Sascha Imholz (34). Und legt nach: «Schade, dass wir unsere 2:1-Führung nicht ins Trockene bringen konnten. Statt der angepeilten 23 Zähler kann ich aber auch mit den 20 Punkten auf unserem Konto leben.» Diese Bilanz kann auch der junge Hergiswil-Präsident Janos Bucher (22) unterschreiben: «Die 20 Punkte gehen in Ordnung. Nach oben haben wir keine Ambitionen. Wir haben eine Saison ohne Sorgen geplant. Und mit den erreichten Zählern sind wir auf Kurs.» Und erwähnt, dass er sich riesig über Leistung der jungen Spieler freut, welche ihre Einsatzchancen auch gut genützt haben. «Sie sind ein Versprechen für die Zukunft im Verein.»