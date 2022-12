Der Weihnachtsmarkt lockte viele Besuchende an – «es gibt fast eine Hyper-Kompensation nach Corona»

Auch ohne Schnee fanden an die 75'000 Besuchende nach Einsiedeln an den Weihnachtsmarkt – sogar von weit her. Die Standbesitzenden sind froh um den grossen Anmarsch. Damit können Sie einen Teil der Ausfälle während der Pandemie auffangen.