Fussball Einstiger FCL-Junior befindet sich mit dem FC Vaduz im europäischen Aufwind Der Schwyzer Dario Ulrich überrascht mit dem FC Vaduz im Europacup. Auch seine persönlichen Statistiken sind erstaunlich.

Dario Ulrich im Dress des FC Vaduz. Michael Zanghellini/Freshfocus

801 Ballkontakte, 76 Flanken – in diesen beiden Statistiken verzeichnet Dario Ulrich die Spitzenwerte beim FC Vaduz und so sei die Frage erlaubt: Ist der 24-jährige Schwyzer aus Sattel im Ländle zum Spielmacher umfunktioniert worden? Ulrich schmunzelt und verneint. «Im Mittelfeld haben andere Spieler das Zepter in der Hand. Ich profitiere aber davon, dass unser Spiel rechtslastig ist und ich mich in guter Form befinde.» Vor allem mit Milan Gajic versteht sich der rechte Aussenverteidiger gut, «wir finden uns auf dem Platz regelmässig, er weiss, welche Läufe ich mache».

Kein Zweifel: Der langjährige Junior des FC Luzern, der beim FCL auch einen Profivertrag hatte, aber nicht in der Super League zum Einsatz kam, ist im Aufwind. Drei Jahre spielte er beim SC Kriens in der Challenge League (2018 bis 2021), nun steht er in seiner zweiten Saison in Vaduz unter Vertrag und ist in den Vollprofi-Status zurückgekehrt. «Hierher zu wechseln, war der perfekte Entscheid zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin froh, dass ich eine prägende Rolle spielen und unserem Spiel den Stempel aufdrücken kann.»

Ulrich schlägt fast 50 Prozent der Flanken

«Wir haben uns in einen Rausch gespielt», sagt Dario Ulrich. Michael Zanghellini/Freshfocus

Auf der rechten Aussenbahn figuriert er als Fixstarter, mehr noch: Der in Sargans wohnhafte Dario Ulrich schreibt mit dem FC Vaduz Geschichte, erstmals in der 90-jährigen Historie qualifizierten sich die Liechtensteiner für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug sind vor dem Heimspiel am kommenden Donnerstag gegen Alkmaar zwar nur noch theoretischer Natur, doch Vaduz schlägt sich in der international drittklassigen Conference League wacker, sicherte sich gegen Limassol und Dnipro-1 (mit Ulrich-Assist) jeweils ein Remis. «Wir sind Schritt für Schritt weitergekommen und haben uns in einen Rausch gespielt», schwärmt Ulrich.

Der Aufwand mit Reisestrapazen und englischen Wochen ist indes nicht spurlos an Vaduz vorbeigegangen. Der Start in der Challenge League missriet, die Mannschaft belegt nur Platz neun, liess zuletzt mit den ersten Siegen gegen Aarau (4:0) und Stade Lausanne-Ouchy (5:1) aber eine klare Aufwärtstendenz erkennen. «Vor allem in Sachen Effizienz haben wir uns verbessert», sagt Ulrich, der seine Skorerpunkte (ein Tor; zwei Assists) ausbauen will. Er selbst gefällt nicht nur mit seiner offensiven Präsenz auf der rechten Aussenbahn, wo er fast die Hälfte aller 165 Vaduzer Flanken geschlagen hat (!), sondern auch mit solider Abwehrarbeit.

Trainer in Luzern und Winterthur kennen ihn

Als FCL-Junior und beim SCK war der 1,72-Meter grosse Dauerläufer Flügelspieler, in Vaduz agiert er oft als Aussenverteidiger. «In der Abwehr bin ich dank unserem Trainer Alessandro Mangiarratti souveräner geworden», erklärt Ulrich, was statistisch ebenfalls untermalt werden kann. Auch mit den gewonnenen Bodenzweikämpfen verkörpert er beim FCV nämlich einen Spitzenwert. «Ich möchte ein giftiger Abwehrspieler sein und meinen Job auch hinten machen.» Und so stellt sich die Frage: Ist Dario Ulrich bald bereit für den nächsten Karriereschritt?

Mit 155 Challenge-Spielen im Rucksack träumt er vom Début in der Super League. Die internationalen Auftritte generierten Aufmerksamkeit, Medien wie BBC World oder die «Sportschau» berichteten, auch die Uefa widmete Vaduz einen Videobeitrag. Kommt hinzu, dass in Luzern (Mario Frick) und Winterthur (Bruno Berner) zwei Super-League-Trainer die Qualitäten Ulrichs kennen und förderten – Frick war sein Chef in Vaduz, Berner in Kriens. «Es wäre schön, wieder einmal in der Zentralschweiz zu spielen», sagt Ulrich, «mit dem englischen Rhythmus ist mein Kopf aktuell aber in Vaduz und nicht bei anderen Sachen. Wichtig ist, dass ich auf dem eingeschlagenen Weg weitergehe.»