Eishockey Der HC Luzern startet mit einer Niederlage in die Saison Saisonauftakt missglückt: Eishockey-Erstligist Luzern kassiert bei Wetzikon eine 3:7-Niederlage.

Für HCL-Trainer Thomas Bracher und sein Team verläuft der Saisonstart nicht wie gewünscht. Bild: Nadia Schärli

«Es war der erwartet schwere Start bei Wetzikon, einem der stärksten Gegner in der 1. Liga. Doch ich muss auch festhalten, wir sind selber schuld», sagt Luzerns Verteidiger und Captain Mike Küng. Die 3:7-Niederlage war ärgerlich und ist auch zu hoch ausgefallen, wie der frühere Swiss-League-Spieler Küng analysiert: «Wir hatten unsere Chancen, haben aber immer wieder Kontertore kassiert. Das müssen wir sofort abstellen und das Stellungsspiel muss besser werden, damit wir dem Gegner solche Treffer nicht mehr ermöglichen.»

Zwei Gegentore in elf Sekunden

In Wetzikon lag das Team von Headcoach Thomas Bracher bereits nach sieben Minuten 0:2 in Rückstand, kam durch einen Treffer des überragenden Emanuel Guidon (2 Tore; 1 Assist) aber wieder zurück. «Wir haben ein Lebenszeichen gegeben in dieser Phase, das war positiv. Wir hofften auf eine Wende», sagt der 28-jährige Küng.

Ein Doppelschlag in der 25. Minute, und zwar innert elf (!) Sekunden, machte Luzerns Hoffnung auf einen positiven Start aber wieder zunichte. Küng: «Das zeigt, dass wir uns durch Kleinigkeiten und dumme individuelle Fehler selber um den Lohn brachten. Wir haben vieles gut gemacht, die Zürcher Oberländer haben unsere Fehler aber eiskalt ausgenutzt. Das ist frustrierend, denn in Wetzikon wäre mehr möglich gewesen.»

Ein weiterer schwerer Gegner wartet

Die Luzerner, letzte Saison noch im Playoff-Halbfinal, wissen um ihre Qualitäten. Mike Küng will die Startniederlage denn auch nicht dramatisieren: «Wir nehmen das Positive aus diesem Spiel mit und wollen es in Dübendorf besser machen. Die heutige Niederlage gegen ein Topteam hat uns deutlich aufgezeigt, wo wir uns verbessern müssen. Wir haben viel Arbeit vor uns, werden unseren Weg aber meistern.» Am Mittwoch, 4. Oktober, wartet mit Dübendorf, Absteiger aus der My-Hockey-League, auswärts ein weiteres Kaliber.