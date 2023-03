Eishockey EVZ leiht Visp-Goalie Matteo Ritz bis Saisonende aus Im Hinblick auf die Playoffs verpflichtet der EVZ Torhüter Matteo Ritz vom EHC Visp. Damit wollen sich die Zuger auf der Torhüterposition absichern.

Goalie Matteo Ritz im Duell mit Oltens Lukas Lhotak. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Matteo Ritz stösst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom EHC Visp zu den Zugern. Er wird als dritter Torhüter das Goalie-Duo Leonardo Genoni und Luca Hollenstein ergänzen. Dies schreibt der EV Zug in einer Mitteilung. Mit der Leihe des 24-Jährigen sichere sich der EVZ hinsichtlich der bevorstehenden Playoffs auf der Goalieposition ab. Bei Visp kam Ritz in dieser Saison in 21 Spielen zum Einsatz.

Der 190 Zentimeter grosse und 94 Kilogramm schwere Torhüter stammt aus dem Nachwuchs des EHC Visp. Zwischen 2012 und 2019 spielte Ritz für die Juniorenteams des Lausanne HC, währenddessen er auch zu einzelnen Einsätzen in der National League kam. Nach zwei Saisons beim HC La Chaux-de-Fonds in der Swiss League kehrte er auf die Saison 2021/22 zu seinem Stammverein Visp zurück. Ritz vertrat zudem bereits die Schweizer Nationalmannschaft an der U18- sowie an der U20-WM. (sfr)