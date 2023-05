Eishockey Rochade beim EVZ: Sven Lindemann wird U17-Coach Fabio Schumacher verlässt den EVZ, die U20-Elit übernimmt Thomi Derungs. Sven Lindemann wird Coach der U17.

Thomi Derungs. Bild: PD/Philipp Hegglin

Beim Trainer-Staff des EV Zug kommt es zu einer Rochade. Fabio Schumacher verlässt den Verein in Richtung U17-Nationalmannschaft. In der neuen Saison übernimmt Thomi Derungs die U20-Elit, wie der EVZ mitteilt. Der 49-Jährige stiess 2020 zum Verein und coachte die letzten drei Jahre die U17. Der Davoser steht auch bei der U16-Nationalmannschaft an der Bande und übernahm dort 2018 das Amt als Head Coach.

Sven Lindemann. Bild: PD/Philipp Hegglin

Auf Derungs folgt bei der U17 Sven Lindemann als neuer Cheftrainer. Der Aroser war von 2010 bis 2014 als Spieler beim EVZ engagiert. 2019 kehrte er als Sportchef Nachwuchs in die Zentralschweiz zurück und amtierte seither auch als Head Coach der U15.

«Mit Thomi und Sven konnten wir die Head Coach-Positionen unserer beiden Leistungssport-Mannschaften auf ideale Weise besetzen», wird Sportchef Reto Kläy zitiert. Die Kontinuität sei eine wichtige Voraussetzung für die weitere Kooperation mit der 1. Mannschaft und dem Nachwuchs-Bereich.

Durch die Rotationen im Coaching Staff ist die Head Coach-Position bei den U15-Elit derzeit vakant. (cgl)