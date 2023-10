Segeln Eivinn Lofterød stellt seine Klasse unter Beweis und holt den Schweizer Meistertitel Der 13-jährige Segler aus Oberägeri wird Schweizer Meister der Optimisten-Klasse. Kein Zentralschweizer hatte das bisher geschafft.

Der Zuger Eivinn Lofterød soll auch an internationalen Anlässen für Furore sorgen. Bild: Jürg von Allmen (Oberhofen, 1. 10. 2023)

134 junge Seglerinnen und Segler aus der ganzen Schweiz waren letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag zur Optimist Swiss Open Championship in Oberhofen auf dem Thunersee angetreten, unter ihnen Eivinn Lofterød vom Dirt Regattaclub Sisikon. Der 13-jährige Segler aus Oberägeri hatte die letzten beiden Optimisten-Regatten gewonnen, war an der WM als bester Schweizer auf Rang 18 platziert und galt deshalb als Favorit. Eivinn Lofterød ist bekannt dafür, dass er bei Wettkämpfen immer etwas Anlaufzeit braucht, das war auch diesmal so. Erst am Samstag stellte er mit drei aufeinanderfolgenden Laufsiegen seine Klasse unter Beweis und wurde nach zehn Wettfahrten verdient Schweizer Meister.

Lofterød ist der beste Segler der Optimisten-Klasse, der je für die Zentralschweiz antrat. Er darf auch noch nächstes und übernächstes Jahr mit der kleinen Jolle bei Wettkämpfen teilnehmen. Der Dirt Regattaclub Sisikon hofft, dass er auch bei internationalen Anlässen für Furore sorgen wird. Wie 2022 wurde der Klub als erfolgreichster Schweizer Segelverein in der Optimisten-Klasse ausgezeichnet. Mit Lena Müller, Damian Berther und Alina Durrer klassierten sich an der SM drei weitere Klubmitglieder in den Top 12.