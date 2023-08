NLB-Hanbdall «Es ist ein Wagnis»: Die Handballer stehen vor einer speziellen neuen Saison Ohne Torschützenkönig Gino Steenaerts, aber mit einem neuen Trainer und interessanten Zuzügen – die Emmer Handballer rüsten sich für die NLB-Saison.

Manuel Schnellmann (Bildmitte) beim Testspiel gegen den HC Kriens-Luzern. Bild: Bild: Hardy Konzelmann/HCKL (Emmen, 4. 8. 2023)

Die QHL-Handballer des HC Kriens-Luzern trugen am letzten Freitag gegen Farmteam Emmen das erste Testspiel aus. Die Rossmoos-Halle war mit 500 Fans ansprechend gefüllt, die Stimmung gut, das Spiel animiert und am Ende siegte der Favorit standesgemäss mit 35:26. «Wir spielten gegen den Cupsieger, der mit vier Ausländern begann, derweil unser ältester Rückraumspieler 18 Jahre alt war. Unser Auftritt war sehr erfreulich», resümierte Emmens neuer Trainer Manuel Schnellmann, der im Juni auf Gery Bucher folgte.

Während die Krienser um Titel spielen werden, möchte Emmen auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg die NLB-Zugehörigkeit wahren. Schnellmann war in seiner Aktivkarriere Spielmacher, bei seinem Stammklub Borba Luzern spielte er in der 1. Liga. Der eigentliche Fokus des 35-jährigen Sportlehrers lag aber früh auf dem Trainermetier. 15 Jahre lang war er Juniorentrainer, zuletzt amtete er in der SG Pilatus, der Nachwuchsorganisation des HC Kriens-Luzern, während vielen Jahren als Geschäftsführer, Sportchef und Ausbildner.

«Handballverrückter Dirigent an der Seitenlinie»

Weshalb folgt nun der Wechsel in den Erwachsenen-Handball? «Weil ich meine eigene Karriere etwas vernachlässigt habe», erklärt Schnellmann und er führt aus: «Die SG Pilatus war mein Herzensprojekt, in das ich sehr viel Zeit investierte. Ich suchte nach einer neuen Herausforderung und der Abschied hat meine Trainerambitionen neu geweckt.» In Emmen sind sie jedenfalls begeistert vom Vollblut-Handballer, Präsident Thomas Dürger bezeichnete Schnellmann als «absolut handballverrückten Dirigenten an der Seitenlinie».

Die Aufgabe, sprich, das Erreichen des Klassenerhalts, ist delikat, dem ist sich Schnellmann bewusst: «Unser Team ist sehr jung. Es ist ein Wagnis, welches wir aufgrund unserer Strategie aber in Kauf nehmen.» Das Kader, ohnehin auf Talentförderung ausgerichtet, ist verjüngt worden. Einige Routiniers sind weg, vor allem aber muss Linkshänder Gino Steenaerts, mit 18 Jahren jüngster Torschützenkönig der NLB, ersetzt werden. «Er war überragend, seinen Abgang müssen wir im Kollektiv auffangen.» Hoffnungen setzt er in Junior Wyatt Aellen und in den neu verpflichteten Raphael Rohr. Ihn bezeichnet er als Glücksfall, Rohr spielte einige Saisons für Suhr Aarau in der QHL.

Paul Bar ist Goalietrainer in Emmen

Für Zuversicht sorgt generell die Qualität im Kader mit Rohdiamanten wie Luca Sigrist und Valentin Wolfisberg, mit Captain Filip Gavranovic oder smarten Zuzügen auf der Torhüterposition: Neu hüten Christian Amrein (29) und Mathieu Seravalli (18) das Gehäuse. Amrein, ein früherer Junior der SG Pilatus, bewährte sich in Endingen, Altdorf und Stäfa auf NLB-Niveau. Seravalli, der Anfang Jahr im A-Nationalteam debütierte, zählt gar zu den grössten Goalieversprechen des Landes. Der dritte Keeper des BSV Bern kann in Emmen dank einer Talentförderlizenz eingesetzt werden. «Im Tor haben wir uns klar verstärkt», findet Schnellmann.

Die dritte bemerkenswerte Personalie betrifft das Amt des Goalietrainers. Paul Bar, der frühere Keeper des HC Kriens-Luzern und jetziger Schlussmann von GC Amicitia Zürich, wird einmal pro Woche die Emmer Keeper fördern. «Von Pauls Erfahrung können wir nur profitieren», freut sich Schnellmann. Ob dies alles für den Klassenerhalt reicht, werden die Emmer Handballer ab dem 3. September erfahren, wenn auswärts gegen Wädenswil/Horgen die neue NLB-Saison beginnt.