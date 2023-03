Erneuter Kreuzbandriss «Gute Besserung und Kopf hoch» – viel Zuspruch für Aline Danioth Aline Danioth hat sich erneut schwer verletzt. Fans sowie Spitzensportler unterstützen die Urner Skirennfahrerin mit zig Kommentaren auf Instagram und drücken ihr Mitgefühl aus. Sogar Roger Federer meldet sich zu Wort.

Aline Danioth erhält zahlreiche tröstende Nachrichten auf ihren bereits vierten Kreuzbandriss. PilatusToday / KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Es sind berührende Worte, die Andrea Ellenberger an ihre Teamkollegin richtet: «Auch dieses Mal wirst du aufstehen. Wenn du jemanden brauchst, der dir in schwierigen Zeiten beisteht und mit dir die kleinen Fortschritte feiert, ich bin da», schreibt die 29-jährige Nidwaldnerin in einem Insta-Post.

Bereits vierter Kreuzbandriss

Am vergangenen Sonntag verletzte sich Aline Danioth beim Europacup-Riesenslalom in Schweden. Es ist bereits der vierte Kreuzbandriss in der noch jungen Karriere der Urnerin. Er ist gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Saisonende.

Es fühle sich an wie ein «Albtraum», schrieb Danioth auf Instagram. Doch die 24-Jährige hat trotz zahlreicher Verletzungen nie aufgegeben und sich immer wieder an die Weltspitze zurückgekämpft. Zuletzt wurde sie bei ihrem Comeback begleitet.

Viel Zuspruch von Teamkollegen, Fans und Spitzensportlern

Ihr Schicksal lässt auch Fans und Sportprominenz nicht kalt. Trost und Zuspruch erhält sie in über 600 Kommentaren unter ihrem Instagram-Post, unter anderem auch von Roger Federer: «Gute Besserung und Kopf hoch», schreibt der zurückgetretene Tennis-Star.

Das schreibt Skirennfahrer Justin Murisier. Quelle: Instagram / alinedanioth

Der Walliser Skirennfahrer Justin Murisier wünscht «All the best». Und Danioths Teamkolleginnen Corinne Suter und Michelle Gisin drücken ihr Mitgefühl mit zahlreichen Emojis aus.

Danioth bedankt sich für Nachrichten

Danioth ist überwältigt und bedankt sich in ihrer Instagram-Story vom Mittwochmorgen für alle Nachrichten und die Unterstützung ihrer Fans. «Ich werde all die Nachrichten in den nächsten Tagen durchlesen!!!», verspricht die 24-Jährige.